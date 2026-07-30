Tek bir şart: İspanya Ligi, Dünya Kupası'nın tartışmalı kuralını uygulayacak mı?

İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Hakem Komitesi Başkanı Fran Soto, İspanya Ligi'nde su içme molalarının yalnızca belirli durumlarda uygulanacağını doğrularken, önümüzdeki sezonda beklenen bir dizi hakemlik ve yönetmelik değişikliğini de açıkladı.

Soto, Cadena COPE radyosunda yayınlanan "El Partidazo" programına verdiği röportajda, 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çekici görüntülerinden biri olan serinleme molalarının İspanya Ligi maçlarının değişmez bir parçası haline gelmeyeceğini belirtti ve bunların uygulanmasının yalnızca sıcaklığın 32 santigrat derecenin üzerine çıkması şartına bağlı olacağını ifade etti.

Hakem Komitesi Başkanı, bu şartın La Liga maçlarının çoğunda herhangi bir ek molanın yaşanmayacağı anlamına geldiğini söyledi ve 28 dakikaya uzayan bir dinlenme süresine sahne olan Dünya Kupası finali senaryosunun tekrarını kesin bir dille dışladı.

Soto, esprili bir üslupla İspanyol futbolunun "daha romantik" kalmaya devam edeceğini ve maçın iki devresi arasındaki geleneksel 15 dakikalık dinlenme süresini koruyacağını sözlerine ekledi.

İspanyol öfkesi

Soto, konuşması sırasında İspanyol hakemlerin 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımına da değindi ve turnuvada maç yöneten tek İspanyol hakemin Hernández Hernández olmasının ardından İspanya'nın turnuvadaki zayıf temsilinden Hakem Komitesi'nin duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Soto bu tabloyu "son derece olumsuz" olarak nitelendirdi ve İspanyol hakemlik camiasında bir şaşkınlık ve rahatsızlık hali olduğunu, özellikle de kendi görüşüne göre İspanyol hakemlerin seviyesinin turnuvadaki sınırlı varlıklarıyla örtüşmediğini vurguladı.

Brezilya-Haiti maçında görev alan yardımcı hakem Alejandro'nun yanı sıra Hernández Hernández'in de iyi bir performans sergilediğine dikkat çekti; Soto'ya göre bu durum, İspanyol hakemlerin yokluğunun tamamen teknik ya da sportif nedenlerle bağlantılı olmadığını kanıtlıyor.

Negreira davası gündemde ve FIFA ile toplantı talebi

Negreira davasının, FIFA'nın hakem seçimine ilişkin kararları üzerinde etkili olup olamayacağı sorusuna Soto, bu ihtimali dışlamadı; ancak aynı zamanda İspanyol hakemlerin zayıf katılımının arkasındaki gerçek nedenleri bilmediğini vurguladı.

Hakemlik kriterleri ya da objektif ölçütlerle ilgili herhangi bir açıklamanın bulunmamasının, saha dışında başka faktörlerin varlığı anlamına gelebileceğini söyledi ve İspanyol hakemlerin Negreira davasından "en çok zarar görenler" olduğunu vurguladı.

Hakem Komitesi Başkanı, kurulun resmi açıklamalar almak amacıyla FIFA yetkilileriyle doğrudan bir toplantı düzenlemek için tarih belirlenmesini beklediğini açıkladı ve mektuplaşma ya da basın açıklamaları alışverişi yerine doğrudan diyaloğu tercih ettiğini belirtti.

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Önümüzdeki sezonda yeni hakemlik ve teknik değişiklikler

Soto, bazıları Dünya Kupası'nda uygulanan ve yeni sezonda yürürlüğe girecek bir dizi düzenlemeden söz etti; bunların en dikkat çekenlerinden biri oyuncu değişikliklerine bağlı zaman kaybının azaltılması.

Oyundan çıkan oyuncunun sahayı en fazla 10 saniye içinde terk etmesinin isteneceğini, bu sürenin aşılması halinde ise takımın bir sonraki değişikliği yapmadan önce ek bir dakika beklemek zorunda kalacağını açıkladı.

Ayrıca ikinci sarı kartlarla ilgili protokolün gözden geçirildiğine ve ofsayt durumlarının otomatik olarak incelenmesinde kullanılan tam anın belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla elektronik çipe bağlı top teknolojisinin benimsendiğine dikkat çekti.

Ancak Soto, yeni teknoloji konusunda dikkatli olunmasını istedi ve bunun yalnızca pas anının doğru zaman aralığının seçilmesine yardımcı olacağını, ancak geçen sezon yaşanan ve oyuncu takip sistemlerinin arızalanması gibi tüm teknik sorunları çözmeyeceğini açıkladı; bunlardan biri de Kral Kupası'ndaki Atletico Madrid-Barcelona maçında hakemlerin ofsayt çizgilerini elle çizmek zorunda kalmasıydı.

İlk sezonuna övgü ve anlayış çağrısı

Soto, İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki zayıf varlığını eleştirmesine rağmen, Hakem Komitesi'nin başındaki ilk yılından memnun olduğunu belirtti ve özellikle geçen sezonun birinci ve ikinci ligdeki ikinci yarısını övdü.

Play-off maçlarının başarılı ve video yardımcı hakem teknolojisi müdahalelerinden arınmış geçtiğini değerlendirdi; dört ikinci lig hakeminin tek bir sezonda birinci lige yükselmesini de "tarihi bir başarı" olarak nitelendirdi.

Hakem Komitesi Başkanı, sözlerini hakemler, kulüpler ve taraftarlar arasında daha fazla karşılıklı anlayışa çağrıda bulunarak tamamladı ve hakemlik mesleğinin büyük zorluklar taşıdığını ve tüm taraflardan daha fazla empati gerektirdiğini vurguladı.