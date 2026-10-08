İspanyol yıldız David Silva, dün çarşamba günü tüm medya organlarının Hong Kong'daki Supreme Sha Tin kulübüne transferinin tamamlandığını bildirmesinin ardından haber manşetlerine taşındı; kulüp de onun gelişini büyük bir coşkuyla duyurdu.

Supreme Sha Tin kulübü, bu olağanüstü transferi dün resmî Instagram hesabı üzerinden karşılamış ve şöyle demişti: "Kurucularımız bu transferle büyük bir şans vuruşu yaptı!" Kulüp ayrıca, 2010 Dünya Kupası şampiyonu yıldızı takip etmek isteyen taraftarlar için kamera arkası ve özel antrenman seansları da dahil olmak üzere birtakım özel ayrıcalıklar duyurdu.

Ancak "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, üç yıldan fazla bir süre önce futbolu bıraktığını açıklayan 40 yaşındaki oyuncu, işin aslını ortaya koydu.

Silva şunları söyledi: "Şaşkınım, sonuçta mesele tek bir maçtan ibaret. Bana sanki bir sezonluk sözleşme imzalamışım gibi bilgi verdiler ve bana yalnızca öğleden sonra oynama fırsatı tanıdılar. Buraya sadece bir öğleden sonralığına geldim."

Şöyle devam etti: "Bu bir lig maçı, ama sonuçta sadece bir maç. Bana bu teklifi sunduklarında, Hong Kong'da olduğu için ilgi çekici göründü; çok sevdiğim bir şehir orası. Orada bir arkadaşım var ve birçok kez ziyaret ettim. Tek bir maça çıkıp iyi bir performans sergilemeye çalışmak güzel."

Ve ekledi: "Bazıları benim maddi durumum hakkında endişelerini dile getirdi, ama sonuçta ben gülüyorum, çünkü insanlar en ufak bir kışkırtmada hemen karar vermeye kalkıyor. Ancak durum burada öyle değil; yıllardır birlikte iyi yatırım yaptığım babam ve danışmanım sayesinde büyük bir başarı elde ettim."