Barcelona'nın Portekizli oyuncusu Joao Cancelo, Katalan ekibinin Paris Saint-Germain ve Real Madrid'e karşı son iki maçını kaybetmesinin ardından salı günü sosyal medya üzerinden dolaylı bir mesaj verdi; bunun için öz güven ve zorlukların üstesinden gelme kararlılığı mesajı taşıyan bir şarkıdan yararlandı.





Cancelo, arkadan göründüğü siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı ve bu fotoğrafa, sözleri krizler karşısında direnmek, düşüşten sonra ayağa kalkmak ve baskılara rağmen kişinin kendi yeteneklerine inanması temaları etrafında şekillenen, şarkıcı El Arminyo'nun "Yo creo en mí" (Kendime inanıyorum) adlı şarkısını ekledi.

Portekizli bek, paylaşımına herhangi bir yazılı yorum eklemedi; yalnızca fotoğraf ve şarkıyla yetindi. Bu, Barcelona'nın maruz kaldığı son sonuçların ortasında, kişiliğinin gücünü ve zor dönemlerin üstesinden gelme yeteneğini vurgulama isteğinin bir yansıması gibi görünen bir mesajdı.

Bu, Cancelo'nun eleştirilere yanıt vermek için sosyal medya hesaplarını kullandığı ilk sefer değildi. Daha önce de Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki "Parc des Princes" stadındaki karşılaşmanın ardından sert bir mesaj paylaşmış, bu mesajında oyuncuların maruz kaldığı baskılar göz önünde bulundurulduğunda en üst seviyelerde rekabet etmenin zorluğunu savunmuştu.

Cancelo o zaman şöyle yazmıştı: "Tribündeki herkes uzman; onları sahaya inip baskıya katlanırken görmek isterdim." Mesajına ise Amerikalı şarkıcı Michael Jackson'ın "They Don't Care About Us" adlı şarkısını eklemişti.

Cancelo'nun son mesajı, Barcelona'nın Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısındaki tökezlemenin ardından son iki yenilgisinin üstesinden gelmeye ve dengesini yeniden kurmaya çalıştığı bir dönemde, öz güven ve eleştiriler karşısında direnme söylemine bağlılığını yansıtıyor.