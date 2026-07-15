Lionel Messi’nin hedefi, bugün Çarşamba akşamı yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak Arjantin milli takımını 2026 Dünya Kupası finaline taşımakla sınırlı değil; “Tango”nun kaptanı, bu maça, kendisini Dünya Kupası tarihine daha da kazıyacak bir dizi tarihi başarıya adım atmak üzere giriyor.

Messi, şu ana kadar attığı 8 golle (bu sayıyla Kylian Mbappé ile birlikte turnuvanın gol krallığında başa baş gidiyor) Dünya Kupası'ndaki kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilemeye devam ediyor ve bazıları 9 kattan fazla süredir kırılamayan bir dizi rekoru kırmaya sadece bir adım uzaklıkta.

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Tek bir gol, ona Arjantin için tarihi bir liderlik kazandıracak

Sepakka ağının verilerine göre, Messi'nin tek bir gol atması yeterli; böylece 1930'daki ilk Dünya Kupası'nda 8 gol atan Guillermo Stabile'nin rekorunu geçerek, tek bir Dünya Kupası turnuvasında Arjantin milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu olacak.

Yarım asırdan fazla süredir gerçekleşmeyen bir başarı

Squawka, Messi'nin Dünya Kupası tarihinde tek bir turnuvada 9 veya daha fazla gol atan sadece altıncı oyuncu olacağını ve 1970 Dünya Kupası'nda 10 gol atan Alman efsane Gerd Müller'den bu yana bu başarıyı elde eden ilk oyuncu olacağını belirtti.

Güney Amerika için tarihi bir rekor

Skuaka ayrıca, Arjantin kaptanının atacağı her golün, onu tek bir Dünya Kupası turnuvasında en fazla gol atan Güney Amerikalı oyuncu rekorunu eşitleyeceğini belirtti. Bu rekor, 1950 Dünya Kupası’nda 9 gol atan Brezilyalı Ademir’e aittir.