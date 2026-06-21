Tek bir el sıkışma İngiltere’yi ateşe verebilir… Thomas Partey, İngiltere’yi ateş altında bırakıyor

2026 Dünya Kupası kapsamında önümüzdeki Salı akşamı İngiltere ile Gana arasında oynanacak beklenen maç, Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey’in katılımı konusunda İngiltere’de geniş çaplı bir tartışma yarattı. Partey, iddia edilen tecavüz suçlamasıyla ilgili yasal işlemlerle karşı karşıya ve davası 2027 yılında görülecek.

İngiliz "Daily Mail" gazetesi, İngiltere Futbol Federasyonu'nun (FA) daha önce maç öncesinde oyuncuların İspanyol Villarreal'in yıldızı ile selamlaşmasını yasaklama olasılığını değerlendirmesinin ardından, milli takım oyuncularına bu konuda serbest irade bırakmaya karar verdiğini ortaya koydu.

Bu karar, açılış maçında Hırvatistan’ı 4-2’lik ezici bir skorla mağlup ederek üstünlüğünü pekiştirmek isteyen “Üç Aslanlar” milli takımı için hassas bir dönemde geldi. Parti ise, Kanada makamlarının ülkeye giriş izni vermemesi nedeniyle, Panama’ya karşı 1-0’lık zorlu bir galibiyetle sonuçlanan ilk maçında forma giyememişti.

Bu konu, Mason Greenwood skandalının yankılarının hâlâ devam ettiği İngiltere’de iki kat daha hassas bir hal alıyor. “The Times” gazetesi, tecavüzle suçlanan oyuncuların dünya şampiyonasına katılmalarına izin verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, Barty ve Faslı Achraf Hakimi’ye atıfta bulundu. Öte yandan, 2020 ile 2025 yılları arasında Arsenal’de Bartie’nin eski takım arkadaşları olan Declan Rice ve Bukayo Saka gibi oyuncular, Ganalı oyuncuya herhangi bir sempati gösterirlerse kamuoyundan sert eleştirilere maruz kalma riskiyle karşı karşıya.

İngiltere ile Birleşik Krallık’ta yetişmiş birçok oyuncuyu kadrosunda barındıran eski sömürgesi arasında, sportif, ahlaki ve tarihi boyutları olan bu karşılaşmada, maçın tüm detaylarının benzeri görülmemiş bir medya ve taraftar denetimine tabi tutulması bekleniyor.