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Tehdit ve hakaretin ardından Zalzuli'den yanıt: Kimseden özür dilemeyeceğim

A. Ezzalzouli
Real Betis
Fas
La Liga
Fas
İspanya

Hatalı mı, yoksa kurban mı?

Real Madrid ve Fas Millî Takımı'nın yıldızı Faslı Abdessamad Ezzalzouli, son dönemde maruz kaldığı hakaret ve suçlamalara yanıt verdi.

Ezzalzouli, Ceuta halkına destek olmak amacıyla "Hepimiz Kabayas'ız" (Ceuta sakinlerine verilen bir tabir) sloganını taşıyan bir tişört giydikten sonra sosyal medya üzerinden bir tehdit dalgasına maruz kalmıştı.

Ezzalzouli, çeşitli grupların yakın zamanda başlattığı ve birçok futbol takımının katıldığı, Ceuta halkıyla dayanışma ve onlara destek amacı taşıyan "Hepimiz Kabayas'ız" sloganlı tişörtü giymişti.

Fas'ın Beni Mellal kentinde doğan ve Alicante ilindeki Elche'de yetişen kanat oyuncusu, bu tişörtü Real Betis ve Villarreal'in diğer oyuncularıyla birlikte, Endülüs ekibinin 2-1'lik galibiyetinden önceki dakikalarda giydi.

Ezzalzouli, "Instagram" hesabındaki bir açıklamada şunları yazdı: "İlk olarak, bir şeyi açıklığa kavuşturmak isterim; o da şu ki, Ceuta şehrine gönderme yapan tişört hiçbir anda siyasi bir amaçla ya da bir halkı, Fas halkını küçümsemek kastıyla kullanılmadı."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Bu tişört, milliyetleri ne olursa olsun zor bir durum yaşayan bir bölgenin sakinlerine ve halkına destek çerçevesinde, sosyal bir nitelik taşıyordu."

Şöyle bitirdi: "Ancak aynı zamanda bu, kimseden bir özür değildir ve bu meseleyi ülkeme olan sevgimi sorgulamak için kullanmak isteyen herkes bunda özgürdür. Bana gelince, ben her gün başım dik yaşamaya devam edeceğim ve köklerimi gururla ve fedakârlıkla temsil etmeyi sürdüreceğim."

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