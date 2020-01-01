Teddy Sheringham: Pogba bir sorun haline dönüştü

Manchester United'ın eski oyuncularından Teddy Sheringham, İngiliz ekibin Pogba sorununu çözmesi gerektiğini söyledi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2019-20 sezonunda formasını sadece 8 maçta giyebilen Paul Pogba'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Eski kulübü ve tarafından takip edilen Pogba'nın menajeri Mino Raiola da Fransız oyuncunun Manchester United'dan ayrılması gerektiğini söylemişti.

İngiliz ekibin efsaneleşmiş oyuncularından Teddy Sheringham TalkSPORT'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haberin devamı aşağıda

Sheringham "Manchester United'ın çok fazla problemi var. Bana göre Pogba da bunlardan biti. Sakatlığı nedeniyle aylardır futbol oynayamadığının farkındayım ve kesin saha gördüğümüz kötü oyun için onu suçlamıyorum. Ancak sürekli Pogba'yı konuşuyoruz. Pogba gerçekten yetenekli bir oyuncu ama tamamen Manchester United'a bağlı bir oyuncu değil. Mesela Bryan Robson ve Roy Keane'i ele alalım. Pogba kadar yetenekli olmasalar da sahadaki mücadeleleri kulübü ne kadar önemsediklerini gösteriyordu" ifadelerini kullandı.

ayrılan Mauricio Pochettino'nun Ole Gunnar Solskjaer'in yerine takım başına geçeceği haberlerini de değerlendiren Sheringham "Manchester United'da değişmesi gereken çok şey var. Ole'ye 2 veya 3 transfer dönemi daha şans tanınması gerekiyor. Pep Guardiola'yı düşünün... O da kendi felsefesini ancak 12-18 ayda takıma adapte edebildi. Ole'ye karşı sabır göstermek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Manchester United, 23 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de 34 puanla beşinci sırada yer alıyor.