El Clasico maçı, 10 numaralı formanın iki sahibi Lamine Yamal ve Kylian Mbappé arasında özel bir mücadeleye sahne oldu. Barcelona ve Real Madrid'in en parlak yıldızları olarak kabul edilen iki isim, maç öncesinde ve sırasında tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ancak Fransız yıldız, attığı iki golle mücadeleyi net bir şekilde lehine çevirdi; Yamal ise Spotify Camp Nou'da oynadığı ilk Clasico'da sönük bir gece geçirdi.

Yamal, maçın birçok anında önündeki alanları kapatan zorlu bir rakiple karşılaşarak alışılmış seviyesinden uzak kaldı ve bu rakibin savunmasını aşmak için yeterli çözümü bulamadı.

İspanyol "As" gazetesine göre, Yamal kendini bir kez daha İspanya Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Marc Cucurella ile karşı karşıya buldu. Cucurella, daha önce Chelsea forması giyerken Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı gibi, onu durdurmayı başardı.

Cucurella, Yamal'ın tehlikesini azaltmakla kalmadı, bazı anlarda onu kışkırtmayı da başardı; özellikle de Real Madrid oyuncusu, aralarında 4 ard arda faulün de bulunduğu tekrarlayan ihlallere rağmen sarı kart görmedi.

Yamal faul kazanmayı talep etti ve rakibini geçmeye çalıştı, ancak Cucurella güçlü ve ısrarcı bir tavır sergileyerek hareketlerini yakından takip etmeyi sürdürdü; böylece onu rahatsız etmeyi ve çalım atarak üstünlük sağlama şansını azaltmayı başardı.

Yamal, Real Madrid karşısında çalım atma, yaratıcılık gösterme ve rakipleri kolayca geçme konusundaki olağan yeteneğinden yoksun kaldı. Bu durum, Paris Saint-Germain karşısında alınan yenilginin ardından gelen, oyuncu ve Barcelona için ağır bir darbe oldu ve takımı saran coşkunun bir nebze azaldığı görüldü.

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Barcelona'nın 10 numaralı forma sahibinin saha içindeki davranışları, maçın gidişatından memnun olmadığını ortaya koydu; zira hayal kırıklığına uğramış, çok itiraz eden ve kararlara onay vermediğini belli eden bir görüntü çizdi. Bu durum, ister hakem kararları yüzünden ister maçın akışını değiştirmekteki çaresizlik hissi nedeniyle olsun.

Cucurella'nın markajı ve Barcelona'nın kötü performansı, Yamal'ı Clasico atmosferinden çıkarmaya katkıda bulundu; oyuncu ayrıca sakinlikten ve öz denetimden yoksundu.

Yamal'ın bu şekilde net bir fırsatı harcaması alışıldık bir durum değildi; tıpkı ilk yarının bitimine az bir süre kala kaleci Lunin ile karşı karşıya kaldığında topu kalenin dışına göndermesi gibi.

Yamal'ın maçtaki rakamları, son maçlarında gösterdiği seviyeyi ortaya koyamadığını teyit etti; zira 5 kez şut çekti ancak hiçbir topu direkler arasına yollayamadı, pas isabeti %77'de kaldı, topu 25 kez kaybetti ve rakip beki yalnızca 9 denemeden 4'ünde geçmeyi başardı.

Buna karşılık, iyi bir savunma disiplini sergiledi ve unutmaya özen göstereceği bir Clasico'da 4 top kazanmayı başardı.