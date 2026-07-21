Tebas ve Blatter, Dünya Kupası’nın hemen ardından Infantino’ya yönelik saldırıya geçti

Javier Tebas, Gianni Infantino’nun FIFA başkanlığından istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak La Liga’nın en üst düzey yetkilisi, İsviçreli üst düzey yöneticinin şimdilik dünya futbol federasyonundaki görevinde kalacağından endişe duyuyor.

“FIFA’daki görevi sona erdi. Ancak sistem ve federasyonlar tarafından destekleniyor. Bunun hakkında söylenecek başka bir şey yok mu? Rakip aday yok, çünkü kimse aday olup sonra kaybetmek istemiyor,” diyor Tebas, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda.

Tebas, sistemin “hatalı” olduğunu ve bu nedenle FIFA’nın futbolu “mahvetmesine” rağmen Infantino’nun FIFA başkanı olarak görevine devam edebileceğini belirtiyor. “FIFA, futbolun çıkarları için değil, kendi çıkarları için ve istediği gibi hareket ediyor,” diyen La Liga başkanı, Infantino’nun çalışma tarzına büyük bir soru işareti koyuyor.

“FIFA 27 dakikalık bir ara vermeye ihtiyaç duyarsa, bu hemen uygulamaya konuyor. Su molaları sadece reklamlar içindi, bu bir yalandı. La Liga’da da var, ama sadece hava çok sıcak olduğunda. Oysa bazı stadyumlarda klima vardı. Hatta bir kazak giymek zorunda kaldım,” diyor Tebas.

Infantino’ya yönelik eleştirilerde Tebas yalnız değil. On yedi yıl boyunca FIFA başkanlığı yapan Sepp Blatter da eski işverenine karşı sert bir tavır sergiliyor.

“Şimdiye kadarki en uzun Dünya Kupası, hak eden şampiyonla sona erdi. Ancak son düdüğe kadar turnuva, itibarını çoktan yitirmişti. Siyaset, futbolun önüne geçmemeli,” diye yazıyor endişeli Blatter, X’te.

“Artık futbolu geri kazanmak ve yeni bir liderlik altında köklerine döndürmek, taraftarlara, oyunculara ve ulusal federasyonlara düşüyor,” diyen 90 yaşındaki İsviçreli, uluslararası futbol için daha iyi günlerin geleceğini umuyor.