İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid ile gerginliği sürdürdü. Kraliyet kulübünün kendisine karşı yayımladığı sert üsluplu açıklamaya yanıt veren Tebas, tüm kulüplerin çıkarlarını savunmanın en güçlü kulübün görüşüne boyun eğmek anlamına gelmediğini vurguladı ve tutumlarında bağımsızlığına bağlı kaldığının altını çizdi.

Kriz, Real Madrid'in açıklamasının yayımlanması ile Tebas'ın yanıtı arasında iki saatten biraz fazla sürdü. Tebas da yanıt için sosyal medya hesaplarını tercih etti; keskin bir üslup taşıyan mesajında Kraliyet kulübünün gündeme getirdiği noktalara yanıt vermeye odaklandı.

Tebas şöyle yazdı: "Bir kulübün çıkarlarını savunmak, onun söylemini benimsemek anlamına gelmez; herkesi temsil etmek de en güçlüye itaat etmek anlamına gelmez."

İspanya La Liga Başkanı, Real Madrid'in hakemlere yönelik eleştirilerine şöyle yanıt verdi: "Bir hakem kararını eleştirmek meşrudur, ancak bir takımın uğradığı her zararı bir zulüm kampanyasının varlığına delil haline getirmek başka bir şeydir."

Ayrıca Real Madrid'in resmi kanalından yapılan söylemi de eleştirerek şöyle dedi: "Yıllardır, hafta hafta manipüle edilmiş bir ligin varlığından söz ediyorlar... Bu güven mi doğuruyor, yoksa İspanyol futbolunun imajına mı zarar veriyor?"

Tebas: "Tarafsızlık, tavır almamak demek değildir"

Tebas tutumlarını savunarak, adaletsizlik olarak gördüğü bir şeye karşı tavır almanın tarafsızlıkla çelişmediğini, aksine kendi görüşüne göre görevlerini yerine getirirken sahip olduğu bağımsızlıkla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: "Eğer tarafsızlıktan kastınız, doğru olana ve yanlış olana karşı bile hiçbir konuda tavır almamaksa, o zaman benden sorumluluğumdan vazgeçmemi istiyorsunuz demektir. Bağımsızlık, kararları kendi kriterlerime göre, baskı ya da boyun eğme olmaksızın almak, aynı kuralları herkese uygulamak ve ortak çıkarı savunmak anlamına gelir."

Şunları ekledi: "Bu da, Real Madrid'in hoşuna gitmese bile karar almak ve tavır ortaya koymak demektir."

Ayrıca okuyun:

Hak edilmiş mi, ağır mı? Bir hakem uzmanı, Madrid derbisinin hakemine verilen cezaya ilişkin görüşünü Kooora'ya açıkladı

Tebas mesajında, Kraliyet kulübüne karşı taraf tuttuğu yönündeki suçlamayı reddederek şunları vurguladı: "Bir kulübün çıkarlarını savunmak, onun söylemini benimsemek anlamına gelmez. Herkesi temsil etmek de en güçlüye itaat etmek anlamına gelmez. Müsabakanın çıkarları ve La Liga'nın çıkarları savunulmalıdır."

Mesajını kararlı bir ifadeyle noktaladı: "La Liga'nın sahibi değilim ve onu tek bir kulübün mülküymüş gibi yönetmeyeceğim. Herkese saygı duyuyorum. Ve kimseye boyun eğmiyorum."

Gerginliğin başlangıcı: Real Madrid tarafsızlık istedi

Real Madrid, Tebas'ın yanıtından önce sert üsluplu bir açıklama yayımlamış; bu açıklamada, Tebas'ın kulübe saldırdığı sözlerini ve Madrid derbisi sonrası hakemlere yönelik eleştirilerini eleştirmişti.

Başlangıç, Tebas'ın daha önce şu sözleri yazmasıyla oldu: "Negreira olmadığında, hakem oluyor. Bu bulanıklık yeter artık! Alışılmış bahaneye, birazcık mantığı olan hiç kimse artık inanmıyor." Ayrıca hakemlerin Real Madrid'e karşı hedef alındığı yönündeki anlatıya da saldırarak, hakemlerin "Real Madrid'e karşı yönlendirildiğine" inanmanın "başka bir galakside yaşamak" olduğunu söyledi ve "bir komplonun varlığına işaret etmenin, sahada olup biteni açıklamaktan daha rahat olduğunu" değerlendirdi.

Yaklaşık 10 saat sonra, Real Madrid'in yanıtı, İspanya La Liga Başkanı'na yönelik doğrudan eleştiriler içeren bir açıklamayla geldi. Kulüp, Tebas'ı "Real Madrid ile tekrar tekrar meşgul olmak" olarak nitelediği tutumla suçladı ve son sözlerini "tehlikeli, anlaşılmaz ve sorumluluklarını üstlenen bir yetkiliye yakışmayan" ifadeler olarak değerlendirdi.

Kulüp ayrıca, İspanya La Liga yönetiminin değişebileceğine dair açık bir işaretle, "müsabakayı yönetebilecek ve tüm potansiyelini geliştirebilecek, aynı zamanda tarafsızlık gibi temel bir göreve bağlı kalacak bir yetkilinin" bulunmasını talep etti.

Özellikle "tarafsızlık" meselesi, Tebas'ın yanıtını tetikleyen en önemli noktalardan biri oldu ve İspanya La Liga Başkanı ile Real Madrid arasında zaten gergin olan ilişki, açık gerginlikte yeni bir bölüme girdi.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

