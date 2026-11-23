LaLiga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez hakkında yasal işlem başlatabilir. Tebas'ın bu adımı değerlendirmesinin nedeni, Pérez'in geçen cumartesi üyeler toplantısında yaptığı ve İspanyol yöneticinin kabul edilemez bir sınır ihlali olarak gördüğü açıklamalar.

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Madrid'de düzenlenen, İspanya'daki ilk hakem ödül törenine katılan Tebas, Pérez'in geçen pazar günkü genel kurulda kendisi hakkında söyledikleriyle ilgili Mundo Deportivo'nun aktardığı açıklamalarında net konuştu: "Ona zaten sosyal medyada yanıt verdim. İstifamı ilk kez istemiyor, bu listeye eklenen yalnızca bir madde daha."

İspanyol gazetesine göre LaLiga'ya yakın bir kaynak, Tebas'ın yasal işlem başlatmayı ciddi şekilde düşündüğünü söyledi. Tebas, Pérez'in Real Madrid'in medya politikasını Goebbels'in politikasına benzettiği açıklamaların, şu anda Spor Tahkim Mahkemesi'nde görülmekte olan bir dava olmasına rağmen, izin verilen eleştirinin sınırlarını aştığı görüşünde.

Kaynağın aktardığına göre Tebas şunları söyledi: "Yazdıklarım ve yaşananlar son derece açık. Cumartesi gününe kadar Başkan Florentino Pérez çok ileri gitti ve ona karşı herhangi bir işlem başlatmayı değerlendiriyorum. Ölümlerle ilgili varılan sonuçlar doğru değil." Tebas bu sözlerle Real Madrid başkanının açıklamalarının hassasiyetine dikkat çekti.

Tebas, Çin'de Kylian Mbappé'nin açıklamaları nedeniyle yaşanan tartışmaya da değindi: "LaLiga bir çözüm bulmak için çalışıyor. Yayınlara gelince, Real Madrid'in maçları yayınlanmıyor, diğer takımlarınki ise yayınlanıyor. Yine de Real Madrid'in sorununu çözeceğimizi düşünüyorum, ancak kulübün başka adımlar atması gerekecek."

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LaLiga Başkanı'nın Negreira davasındaki tutumu ise değişmedi: "Bu davayı uzatmayacağım. Barcelona'ya sonsuza kadar sert davranmayacağım. Dava zaten mahkemelerin önünde. Bir çözüme ulaşılmasını sonsuza kadar bekleyemem."

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Tebas şöyle devam etti: "O zamana kadar emekli olmuş ya da erken emekliliğe ayrılmış olabiliriz. Bu mesele Real Madrid çevrelerinden ve Real Madrid televizyonundan çıkıyor, bu benzeri görülmemiş bir durum. Onların benzeri görülmemiş tutumu, en üst ligden ayrılana kadar Barcelona konusunda bana dostluk göstermeleriydi. İnsanlar olup biteni anlamıyorsa, takip etmedikleri içindir. Net bir tutumumuz var ve Barcelona ile ilişkilerimizi kesmeyeceğiz."

Real Madrid ile ilişkiler konusunda da net konuşan Tebas, şunları söyledi: "Kapımız açık. LaLiga başkanının görevi, ligi Real Madrid'e ya da yönetim kuruluna karşı savunmaktır, ki bu yozlaşmış bir lig. Ligi savunmak zorundayız. Karşımızda Real Madrid'in ya da başka bir takımın olması umurumda değil, önemli olan ligi savunmak."

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Mevcut sezondaki lig hakkında da konuşan Tebas, "şampiyonluk için yarışan üç takım" bulunduğunu belirterek herkese "yolun hâlâ uzun" olduğunu hatırlattı. Tebas ayrıca Rodri ya da Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u Harry Kane'den daha çok hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

Tebas, İspanya'ya final maçına ev sahipliği yapma hakkı verilmezse Dünya Kupası'ndaki "rolümüzü yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağız" diyerek sözlerini tamamladı. Bu açıklama, lig başkanının çeşitli futbol kurumlarıyla yaşadığı gerginliğin boyutunu yansıtırken İspanyol futbolunda yeni bir tartışma döneminin de kapısını aralıyor.