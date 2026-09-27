İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Manchester City davasının ekonomik denetim ve kuralların eşit uygulanması adına yıllardır verdiği bir mücadelenin devamı olduğunu vurguladı. Açıklamaları, kulübün Premier Lig'in mali düzenlemelerini ihlal etmeye ilişkin suçlamaların büyük kısmında suçlu bulunduğuna dair haberlerin ardından geldi. Dava hâlâ hukuki aşamalarında bulunuyor ve Manchester City'nin kararları temyize götürmesi bekleniyor.

Tebas, sosyal medya hesapları üzerinden Manchester City'ye yönelik 2017 yılından bu yana sürdürdüğü tutumu hatırlatarak, Paris Saint-Germain'in yanı sıra kulübün mali modeli ve kulüplerin olağan faaliyetlerinden elde edilen gelirleri aşan büyük dış kaynaklara dayandığını düşündüğü konuda açıkça konuşan ilk yöneticilerden biri olduğunu vurguladı.

Tebas şöyle konuştu: "Eylül 2017'de, Manchester'daki Soccerex konferansında, bir süredir beni endişelendiren bir konuyu açıkça kınadım: Avrupa futbolundaki sözde mali manipülasyon. Manchester City ve Paris Saint-Germain hakkında, mali gücü yalnızca olağan faaliyetlerinden değil, aynı zamanda büyük dış kaynakların desteğinden de gelen kulüpler hakkında konuştum."

O dönemdeki eleştirilerinin Manchester City'den tepkiler doğurduğunu ekleyen Tebas, kulübün açıklamalarını "doğru bilgilere dayanmayan" ve "sadece bir hayal ürünü" olarak nitelendirdiğini belirterek, kulübün o dönemde kendisine karşı yasal işlem başlatmayı değerlendirdiğini açıkladığını ifade etti.

La Liga Başkanı, UEFA'nın Şubat 2020'de Manchester City'ye uyguladığı, kulübü müsabakalarından iki sezon men etme ve 30 milyon euro para cezasına çarptırma kararına da değindi. Bu karar, aynı yılın Temmuz ayında Spor Tahkim Mahkemesi tarafından men kararının iptal edilmesiyle sonuçlanmış, ancak kulübün UEFA soruşturmalarına iş birliği yapmaması nedeniyle 10 milyon euroya indirilen bir para cezası korunmuştu.

Tebas, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararının kendisi açısından bir dönüm noktası olduğunu değerlendirerek şunları söyledi: "Bu tuhaf hükmü asla kabul etmedim. Benim için bu, Spor Tahkim Mahkemesi'nin spor alanında bağımsız bir tahkim kurumu olarak güvenilirliğinde bir dönüm noktası oldu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bunun son derece hatalı bir karar olduğunu düşündüm; Avrupa futbolunun ekonomik denetim sisteminin güvenilirliğine olağanüstü zarar veren ve temel saydığım bir ilkeyle bağdaştırılması zor bir karar: Aynı kurallar herkese uygulanmalıdır."

Tebas'ın açıklamaları, Premier Lig'deki bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulduğuna dair haberlerin ardından geldi. Kulüp ise sürecin hâlâ devam ettiğini, henüz sonuçlanmamış önemli unsurların bulunduğunu ve temyiz aşamasına geçmesinin beklendiğini vurguladı.

Tebas, tutumunun daha önceki uyarılarının doğruluğunu kanıtlama isteğiyle bağlantılı olmadığını vurgulayarak şöyle dedi: "2017'deki o müdahaleyi ve ardından gelen her şeyi hatırladığımda, bunu 'sizi uyarmıştım' demek için yapmıyorum. Bunu yapıyorum çünkü bu hikâye, yıllardır verdiğim bir mücadeleyi en iyi şekilde somutlaştırıyor."

Vizyonunun, kulüplerin aldıkları mali desteğin büyüklüğüne değil, kaynaklarını yönetme ve gelir üretme kabiliyetine dayanan bir rekabet kurma gerekliliği üzerine kurulu olduğunu açıklayan Tebas, şunları ekledi: "Ekonomik sürdürülebilirlik bir bürokrasi değildir, mali denetim de geçici bir heves değildir."

Tebas mesajını, davanın henüz sona ermediğini vurgulayarak tamamladı: "Önümüzde daha uzun bir yol var. Yaptırım henüz belirlenmedi, süreç sona ermedi, ancak yaşananlar futbolun bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini korumak için ekonomik denetimin, şeffaflığın ve kuralların eşit uygulanmasının önemini bir kez daha gösteriyor."