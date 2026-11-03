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Çeviri:

Tebas'tan İspanyol oyuncunun ölümüne ilişkin açıklama: Ne büyük bir kayıp

J. de Miguel
Tenerife - FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
İspanya
Andorra

Herkesi hüzün sardı

La Liga Başkanı Javier Tebas, bugün salı günü 30 yaşında hayatını kaybeden Tenerife oyuncusu Jesús de Miguel'in ailesine desteğini açıkladı.

Tenerife, oyuncusunun vefatını bugün salı sabahı saat sekizde duyurmuş, bu haber kulübe, taraftarlarına ve futbol ailesine derin bir hüzün çökertmişti.

Tenerife mesajının başında şu ifadeleri kullandı: "Acının şiddetiyle paramparça olmuş durumdayız, şok karşısında dilimiz tutuldu ve bunun gerçek olduğuna inanamıyoruz."

Tenerife şunları ekledi: "Teselli edecek sözler yok, bu hüzün dolu duyguyu hafifletebilecek hiçbir şey de yok. Yasa boğulan ailesinin ve sevdiklerinin yanındayız, bugün bu acımasız sona gözyaşı döken tüm Tenerife ailesi fertlerinin yanındayız."

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Tebas konuya ilişkin "X" ağı üzerinden yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi: "Tenerife kulübü oyuncusu Jesús de Miguel Alameda'nın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü duyuyorum. Bugün hepimiz bu telafisi mümkün olmayan ağır kaybın acısını paylaşıyoruz."

Şunları da ekledi: "Ailesine, sevdiklerine, takım arkadaşlarına ve kulübünün tüm fertlerine en içten taziyelerimi sunuyor, bu zorlu anlarda onlara tüm sevgimi ve desteğimi iletiyorum."

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