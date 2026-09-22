İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, kulübün içinde ve kendisine yakın medyada hakem kararlarına ilişkin giderek yükselen söylem üzerine Real Madrid'e yeni bir saldırı başlattı ve takımın hakemler tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını anlatan iddiayı reddetti.

Tebas, hakemlik konusundaki süregelen tartışmanın Real Madrid'in performansında sezonun ilk maçlarında ortaya çıkan teknik sorunlardan dikkatleri başka yöne çektiğini savundu.

İspanya La Liga Başkanı, Madrid'den gelen son eleştirilere yanıt olarak sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı ve "sürekli komplo hikâyesi" olarak nitelendirdiği inşa girişimini eleştirdi.

Tebas, kulübün ya da ona yakın olanların hakemlikten bahsederken ortaya koyduğu gerekçelerin çeşitliliğine gönderme yaparak şunları söyledi: "Negreira olmadığında hakemdir, o da olmadığında uluslararası değildir."

Tebas, La Liga'daki tüm kulüplerin maçlarının yönetiminin uluslararası ya da uluslararası olmayan hakemlere verilebileceğini vurguladı; hiçbir kulübün maçlarını yönetecek hakemi seçme hakkının olmadığını, sırf tercihlerine veya beklentilerine uymadığı için hakemin kimliğine itiraz edemeyeceğini belirtti.

İspanya La Liga Başkanı, Real Madrid'in müsabaka içindeki yerine değinerek kulübün La Liga tarihinde ve küresel düzeydeki cazibesinde oynadığı büyük rolü kabul etti; ancak aynı zamanda turnuvanın değerini yalnızca Real Madrid'in varlığına indirgemeyi reddederek müsabakanın önemini yalnızca tek bir kulüpten almadığını vurguladı.

Tebas şöyle konuştu: "Real Madrid La Liga için çok önemli, ama La Liga'nın onsuz hiçbir değeri olmadığını söylemek diğer kulüplere, taraftarlarına ve tarihlerine karşı bir küçümsemeyi yansıtır. Bu müsabaka kimsenin mülkü değildir."

Tebas, Real Madrid'in hakemler tarafından hedef alındığını öne süren varsayıma değinirken daha da sert oldu; bu iddianın mantıktan yoksun olduğunu ve kulübe karşı kasıtlı bir politika bulunduğunu doğrulayan hiçbir kanıta dayanmadığını değerlendirdi. Şunları söyledi: "Hakemlerin Real Madrid'e karşı yönlendirildiğini iddia etmek, sanki başka bir galakside yaşıyorsunuz gibidir."

La Liga Başkanı, Real Madrid'e karşı hakem yanlılığı bulunduğuna dair söylemin tekrarlanmasının, takımın içinde ister performans, ister sonuçlar, isterse maçların yönetim biçimi düzeyinde ortaya çıkan gerçek sorunları tartışmaktan kaçınmak için bir kılıf sağladığını değerlendirdi.

Tebas şunları ekledi: "Bu hikâye, sezonun bu ilk maçlarında ilk bakışta ortaya çıkan diğer eksiklikleri örtbas etmek için bir bahane işlevi görüyor. Sahada ne olduğunu açıklamak yerine bir komploya işaret etmek daha rahat oluyor."

Tebas, tutumunu savunmasının sonunda, hakem hatalarının meydana gelmesinin, birden fazla maçta ya da yıllar boyunca tekrarlansa bile, Real Madrid'e karşı örgütlü bir komplo bulunduğuna dair bir kanıt teşkil etmediğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Hakem hatası bir komployu kanıtlamaz, yıllarca tekrarlanması da onu doğru kılmaz."