İspanya La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas, Real Madrid yönetimine ve kulübün resmi kanalına yönelik yeni bir saldırı başlattı; ikisini de Kraliyet Kulübü'nü hakem kararlarının ve La Liga Birliği'nin kararlarının sürekli kurbanı gibi gösteren bir anlatıyı beslemekle suçladı. Tebas ayrıca, kulübün maç saatlerine ilişkin şikâyetlerini işleyen bazı gazetecileri de hedef aldı.

Tebas'ın açıklamaları, "El Debate" sitesinin Real Madrid'in İspanya Ligi fikstürüne, özellikle de 7 Kasım'da Valencia ile oynayacağı maçın saatine yönelik itirazlarıyla ilgili yayınladığı haberlere yanıt olarak sosyal medya hesapları üzerinden geldi. Söz konusu haberlerde ayrıca Negreira davası ile Kraliyet Kulübü'nün yararına ya da zararına olan hakem kararları da ele alınıyordu.

Tebas, Real Madrid haberlerini işleyen gazetecilere saldırdı

La Liga Birliği Başkanı, saldırısına söz konusu haberlere imza atan gazeteciler Tomás González Martín ve Jesús Oriola'yı eleştirerek başladı ve yazdıklarının artık Real Madrid yönetiminin yayınladığı bildirilere yakın hâle geldiğini söyledi.

Tebas şöyle konuştu: "Yazılarınız ile Real Madrid yönetiminden çıkan bir bildiri arasındaki farkı ayırt etmek günden güne zorlaşıyor. Özellikle Tomás, kulübün resmi sözcüsüne dönüştü; hatta Valdebebas'taki üst düzey yöneticilerden birinden duyduğum ifadelerle birebir aynı tabirleri kullanacak kadar."

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Tebas ekledi: "Kulüp içindeki kaynaklara dair çok fazla gönderme var, ama gazeteciyi o kaynakların iletmek istediği şeyden ayırması gereken mesleki mesafe çok az. Bir papağan gibi görünüyorsun, ama klavye kullanarak."

La Liga Başkanı sözlerine devam ederek, iki gazetecinin açıklamalarına atıfta bulunduğu yöneticinin, haber merkezlerini arayarak gazetecilerin görevden alınmasını isteyen ve şirketlerdeki yöneticilerin uzaklaştırılması için baskı yapan kişi olmadığını belirtti.

Tebas, kendi ifadesiyle bu aramaların ve baskıların geçmişte kalmadığını, hâlâ sürdüğünü açıkladı ve ardından Real Madrid yönetimine doğrudan bir eleştiri yönelterek şunları söyledi: "Real Madrid yönetimi kendi borazanlarından oluşan bir orkestrayı yönetiyor, Real Madrid'in resmi kanalı ise yüksek sesle şarkı söyleme işini üstleniyor."

Tebas, Real Madrid kanalını mağduriyet anlatısını beslemekle suçladı

Tebas, Real Madrid kanalına yönelik söylemini sertleştirdi ve bu kanalın, kulüp taraftarlarında haksızlığa uğrama duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan bir medya düzeninin temel unsurunu oluşturduğunu savundu.

Şöyle dedi: "Çaldıkları parça hep aynı: kendi çıkarlarına hizmet eden görüntüleri seçmek, haksızlıklardan söz etmeyi tekrarlamak, kuşkuları beslemek ve düşmanları belirlemek."

İspanya Ligi Birliği Başkanı, kulüp ve kanalını suçladığı yöntem ile Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels'in kullandığı bazı propaganda yöntemleri arasında karşılaştırma yaptı. Tebas, karşılaştırmanın kendi vurgusuyla ideolojiyle ya da Real Madrid taraftarlarıyla değil; sürekli tekrar, bir düşman imajı inşa etmek ve olguları önceden hazırlanmış bir anlatıya tabi kılmak gibi propaganda teknikleriyle ilgili olduğunu belirtti.

Tebas ekledi: "Real Madrid kanalı bu düzenin merkezî bir parçasını temsil ediyor. Her haftanın maçlarına dair eksiksiz analiz nerede? Diğer kulüplere zarar veren ya da Real Madrid'in çıkarına olan muhtemel hatalar nerede? Aynı büyüteci bütün maçlarda kullansalardı, sonuçlar belki de sunmak istedikleri senaryoyu bozacak şekilde çıkardı."

Devamında şunları söyledi: "Ancak senaryo, Real Madrid'in her zaman kurban görüntüsüyle ortaya çıkmasını gerektiriyor. Böylece hata olmamasını bile hata gibi göstermeye ve Negreira davasını hoşlarına gitmeyen her karar için sürekli bir açıklama olarak kullanmaya varıyoruz. Kuşku kanıtlanmış bir gerçek gibi sunuluyor ve sonuç maç başlamadan önce yazılıyor."

Maç saatleri: Tebas, Real Madrid'den taleplerini açıklamasını istedi

Tebas, ardından Real Madrid'in itirazlarına yol açan İspanya Ligi maç saatleri konusuna geçti ve kulüpten maç saatleri ile oynandığı günlerin değiştirilmesine yönelik tüm önceki taleplerini, ayrıca La Liga Birliği'nin bu taleplerden kaçını kabul ettiğini açıklamasını istedi.

Şöyle konuştu: "Aynı teknik şimdi maç saatleri konusunda kullanılıyor; haksızlık duygusunu besleyen şey anlatılıyor, işin gerçeğini doğrulamaya imkân veren bağlam ise gizleniyor."

Gazeteci Tomás González Martín'e seslenerek ekledi: "Kulübün borazanlarına bilgi sağlayan o yönetici, Real Madrid'in maç saatleri ve günlerinin değiştirilmesi için kaç talepte bulunduğunu ve bu taleplerden kaçının kabul edildiğini açıklasın. Bu konuda Real Madrid sıralamanın başında yer alıyor. Her seferinde yalnızca tartışma çıkarmaya hizmet eden talebe odaklanmak yerine, kabul edilen talepler de buna dahil edilsin."

Tebas ayrıca, müsabaka takvimiyle ilgili olan ve Santiago Bernabéu Stadı'nda "süper lisansın" izin verdiği etkinliklerin düzenlenmesini kolaylaştırmayı amaçlayan taleplerin de listeye eklenmesini istedi.

Devamında şunları söyledi: "Müsabakanın kulübün ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını istemek söz konusu olduğunda çok hareketli davranıyorlar, ama karşılanan talepleri kabul etmek söz konusu olduğunda hafızaları çok daha zayıf. Yayınlanması gereken kayıt işte bu: Real Madrid ne istedi? Ne elde etti? Hangi talep karşılanamadı ve bunun nedenleri neler?"

La Liga Başkanı: Real Madrid'in talebinin reddedilmesi onun hedef alındığı anlamına gelmez

Tebas, maç saatlerinin belirlenmesinin yalnızca Real Madrid'i ilgilendirmediğini, rakiplerini, diğer kulüpleri, taraftarları ve televizyon yayın haklarına ilişkin yükümlülükleri de etkilediğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Maç saatleri rakibi, diğer kulüpleri, taraftarları ve müsabakanın görsel-işitsel yayınına ilişkin yükümlülükleri de etkiliyor. Bir talep, sadece Real Madrid'den geldiği için hakka dönüşmez; reddedilmesi de bir zulmün varlığını kanıtlamaz."

Ekledi: "İspanya Ligi Birliği müsabakayı savunuyor. Günlerin, saatlerin ve takvimin değiştirilmesini istemek, ardından her anlaşmazlığı La Liga'nın kulübe zarar verdiğinin kanıtı olarak sunmak ciddi bir davranış değil. Real Madrid'in gördüğü muameleden söz etmek istiyorsak, onu eksiksiz ortaya koymalıyız."

Tebas saldırısını, gazetecilerden kaynaklarından istemeye davet ettiği ayrıntıları doğrulamalarını isteyerek tamamladı. Ayrıca Real Madrid kanalına, tartışmalı hakem hatalarını öne çıkaran görüntülere odaklanmak yerine, kulübün taleplerini ve Birliğin bunlara verdiği yanıtları sunacak bir program hazırlama çağrısında bulundu.

Şöyle konuştu: "Tomás'ın kaynaklarına soracağı belirli sorular var, Real Madrid kanalının ise bir program hazırlamaya yetecek malzemesi var: kulübün talepleri ve aldığı yanıtlar. Bu kayda, haksızlık görüntülerine ayırdıkları ilginin aynısını gösterecekler mi, göreceğiz. Ardından diğer borazanlar mesajı büyütme işini üstleniyor; Real Madrid kanalı görüntüleri yayınlıyor, başkaları başlıkları koyuyor ve herkes aynı suçlamayı tekrarlıyor."