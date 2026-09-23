Tebas, Real Madrid'e karşı savaşını sürdürüyor: Florentino Perez kaldığı sürece ilişkiler düzelmeyecek!

İspanya Ligi "La Liga"nın başkanı Javier Tebas, Real Madrid ile yaşadığı krizde tırmanışı sürdürerek, Florentino Perez'in Kraliyet Kulübü'nün başkanlığında kaldığı sürece iki taraf arasındaki ilişkinin "onarılamaz" kalacağını vurguladı.

Tebas'ın açıklamaları, bugün çarşamba günü İspanya'da bir etkinliğe katılımı sırasında geldi; burada basın mensuplarına Real Madrid ile süregelen tartışma hakkında konuştu.

Tebas ve Real Madrid dün salı günü boyunca karşılıklı olarak birbirlerine yüklendi; İspanya Ligi başkanı, kulübün Madrid derbisinin ardından hakemlere yönelttiği saldırının akabinde X platformundaki hesabı üzerinden Kraliyet Kulübü'ne sert eleştiriler yöneltmeye başladı.

Real Madrid resmi bir açıklamayla yanıt verdi; ardından Tebas "X" üzerinden uzun bir açıklamayla yeniden karşı saldırıya geçti.

Tebas, Real Madrid'in açıklamasına yanıt veriyor

Real Madrid'in Tebas'ın açıklamalarının "bir yöneticiye yakışmadığını" belirten son açıklamasına ilişkin olarak, La Liga başkanı "As" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Eğer bir yönetici olmasaydım, 12 yıl boyunca burada kalmazdım. Real Madrid kanalıyla birlikte uzun yıllardır bu durumu yaşıyoruz; kulüp içinde işler kötüye gittiğinde, hareket eden her şeye eleştiri yöneltiliyor ve bu utanç verici bir şey."

Şöyle ekledi: "Bu, herkese, İspanya Ligi'ne, kulüplere ve taraftarlara karşı saygısızlık."

Derbideki hakem krizi hakkında ne söyledi?

La Liga başkanı, Madrid derbisine eşlik eden hakem tartışmasına da değinerek, kararlara yönelik eleştiriyi anladığını vurguladı; ancak müsabakanın manipüle edildiği suçlamasını reddetti.

Şöyle konuştu: "Eleştirileri anlıyorum, ancak müsabakanın manipüle edildiğini söylemelerini anlayamıyorum. Bellingham'ın pozisyonunu dünyanın geri kalanından farklı gözlüklerle izlemiş olması gereken kişiler var."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Cristian Romero'nun bu nedenle kırmızı kart görmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Kang-in'in pozisyonunda ise, evet, kırmızı kart olabilirdi; ancak diğerlerinin tarif ettiği o skandal boyutta bir durum değil."

Perez ile kopmuş bir ilişki

Real Madrid başkanı Florentino Perez ile ilişkisine gelince, Tebas tutumunda net oldu ve şöyle dedi: "Florentino Perez, Real Madrid'in başkanı olarak kaldığı sürece, ilişki onarılamaz."

Şöyle açıkladı: "Sorun, Florentino'nun savunduğu futbol modelinde yatıyor. Biz bu modeli savunmuyoruz."

Şöyle ekledi: "Gelecekte kulübe başka bir başkan gelirse, ne olacağını göreceğiz. Mevcut yöneticilerle kesinlikle aynı fikirde değilim, ancak Real Madrid'in kendisiyle herhangi bir sorunum yok. Çocukluğumdan beri benim takımım."

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