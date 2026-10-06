İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas, Negreira davasıyla ilgili olarak Real Madrid'e sert sözler içeren bir mesaj gönderdi, birliğin aldığı önlemleri yeniden savundu ve Real Madrid televizyon kanalının davaya yaklaşımını eleştirdi.

Tebas, resmi "X" hesabından şunları yazdı: "Negreira davası hakkında hâlâ tamamen aynı görüşteyim; yaşananlar son derece ciddiydi ve sonuna kadar soruşturulmalı."

Şöyle devam etti: "Yıllar önce son bulan olayların soruşturulması gayet doğal, ancak 2026 yılında, Negreira'nın bugün hâlâ İspanyol hakemliğini etkilediği yönünde bir anlatı kurmak kesinlikle kabul edilemez. Bu rezil bir durum. Bunu Real Madrid kanalında tekrarlamak onu doğru yapmaz."

Ardından şunları ekledi: "İşte tam da bu nedenle yıllardır hukuki süreçler var: Ödemelerin hakem sistemini, özellikle hakemlerin terfi ve tenzillerini etkileyip etkilemediğini açıklığa kavuşturmak ve bu fiillerin sportif bir yolsuzluk teşkil edip etmediğini ve cezai sonuçlar doğurup doğurmadığını belirlemek için. Bırakın hâkimler soruşturmalarını yürütsün, bütün deliller toplansın ve davayı sonuna kadar takip etsinler."

İspanya Ligi Birliği Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Peki bu arada bazıları ne istiyor? Barcelona kulübünü ve mevcut yönetimini ligden çıkarmamızı mı istiyorlar? Ligin mahkemelerin yerini almasını, kendi hükmünü vermesini ve bir yargı kararı çıkmadan bir cezayı uygulamasını mı istiyorlar? Üstelik İspanyol sportif disiplin alanında zaman aşımı süresi dolmuştur. Bu defalarca açıklanmıştır."

Devamında: "Yaşananları çok sert biçimde eleştirebilirsiniz; ben de başından beri öyle yaptım. Aynı zamanda, o olayların sona ermesinden uzun yıllar sonra Negreira'nın İspanyol hakemliğini hâlâ etkilediği yönündeki asılsız iddiayı kabul etmeyi reddedebilirsiniz. Bu, gerçeğin peşinde koşmak değil, bir anlatıyı canlı tutma çabasıdır."

Tebas tweetini, Real Madrid televizyon kanalına ve diğer gazetecilere şöyle seslenerek bitirdi: "Gerçekler, daha fazlasını uydurmaya gerek kalmayacak kadar ciddi; oysa Real Madrid televizyon kanalının yaptığı tam da bu."







