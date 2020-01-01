Tebas: La Liga'yı 11 Haziran'da başlatmayı umuyoruz

La Liga Başkanı Javier Tebas, 2019-20 sezonunu Sevilla - Betis derbisiyle başlatmayı hedeflediklerini duyurdu.

Başkanı Javier Tebas, sezonu 11 Haziran tarihinde - maçıyla yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı.

Salgın nedeniyle 12 Mart'tan bu yana oynanamayan La Liga için İspanya hükümetinden "8 Haziran'dan itibaren başlayabilir" onayı çıkmıştı. Başbakan Pedro Sanchez'in resmi açıklamasının ardından gözler lig yönetimine çevrildi.

Haberin devamı aşağıda

Partidazo Show'a konuk olan Tebas, "11 Haziran'da maç oynatma planımız var. O tarihin resmileşmesini umut ediyorum. Lige Sevilla derbisiyle birlikte başlamayı istiyoruz. Maçı akşam 10'da (TSİ 23:00) oynatmayı planlıyoruz. Hedefimiz ilk dört haftanın programını önümüzdeki günlerde açıklamak." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Sıcak havalar nedeniyle bazı yerlerde maçların geç oynanacağını dile getiren Javier Tebas, "Saat meselesi maçın nerede oynanacağına bağlı. Hafta içleri maçlar geç saatlerde oynanacak. Hafta sonları ise üç farklı saat diliminde oynanacak. Medya konusuna da bakacağız. Herkes statlarda olmak istiyor ama bu imkansız. Bunun düzenlemesini yapacağız. Herkesin güvenliğini sağlamak tutmak zorundayız. Bu durum tabii medyadaki herkesi memnun etmeyecek." ifadelerini kullandı.

La Liga'da 27 hafta geride kalırken lider 'nın 58, ikinci 'in ise 56 puanı bulunuyor.