İspanya Futbol Ligi (La Liga) Başkanı Javier Tebas, bugün Pazar günü oynanacak finalde Arjantin ile karşılaşacak olan İspanya milli takımının Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanabileceğine olan güvenini dile getirdi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Tebas, Dünya Kupası finali vesilesiyle New York'taki "Little Spain" semtinde düzenlenen bir etkinlikte şunları söyledi: "Maçı heyecanla bekliyoruz. Bildiğimiz şekilde oynarsak, hakemlik önemli olmayacak ve hakem dikkat çekmeden maçı yönetecektir."

Tebas, İspanya’nın Fransa ile oynadığı maçın olağanüstü olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Dünya Kupası tarihinde İspanya ile Fransa arasındaki gibi bir maçın daha önce yaşandığını ya da yaşanacağını bilmiyorum. Maçı birden fazla kez izledim ve Pedro Porro’nun golü gibi birçok anı tekrar tekrar izledim; buna benzer bir şey bir daha göremeyeceğiz.”

Tebas, final maçının sonucuna ilişkin tahminini açıklayarak İspanya milli takımının “bir golden fazla farkla” kazanacağını vurguladı ve aynı zamanda İspanya Futbol Ligi ile İspanya Futbol Federasyonu arasındaki iyi ilişkilerin yeniden kurulmasında mantığın önemine dikkat çekti.

Şöyle devam etti: “Anahtar mantıktır… Mantık hakim olduğunda anlaşmak kolaylaşır. Diyalog olmalı ve mantık devreye girdiğinde her şey daha kolay hale gelir. Çocuklar gibi sürekli reddetme tutumlarından vazgeçmeliyiz.”