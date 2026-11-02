Tebas: Çin'e gitmeye hazırım, Mbappe'nin penaltısı hakkındaki görüşüm ise şu

İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'nin açıklamaları nedeniyle patlak veren krizi yatıştırmak amacıyla Çin'e seyahat etmeye hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca, kraliyet ekibinin Racing Santander karşısındaki maçına eşlik eden ve hakemin Fransız forvet lehine verdiği, geniş çaplı itirazlara yol açan penaltının damga vurduğu hakem tartışmasıyla ilgili de görüşünü dile getirdi.

Barselona şehrindeki "İlerleyen Bir Dünya" forumuna katılırken konuşan Tebas, Katalan Sport gazetesinin aktardığı açıklamalarında, gerektiği takdirde Çin'e seyahat etmeye hazır olduğunu belirterek şunları ekledi: "Gerekli olursa Çin'e gitmeyi düşünürüm, ilk günden itibaren oraya gitmeyi teklif ettim."

La Liga Birliği Başkanı, Çin ile ilişkilerin hâlâ güçlü olduğunu vurgulayarak şöyle açıkladı: "Olağanüstü ilişkilerimiz var. Çin'in başkan yardımcısı yakın zamanda Barselona'da bizi ziyaret etti, aynı zamanda kulübün tesislerini de ziyaret etti; Çin ile çok iyi ilişkilerimiz var."

Tebas, Mbappé'nin penaltısı hakkında konuştu

Tebas, hakemin onuncu dakikada Mbappé lehine, ceza sahası içinde ev sahibi oyuncu Mateo Prati ile girdiği temas sonrası penaltı vermesinin ardından Real Madrid ile Racing Santander karşılaşmasına eşlik eden hakem tartışmasına değindi.

İspanya Ligi Birliği Başkanı, kararın doğru olmadığı görüşünü dile getirdi. Bu tutum, özellikle video teknolojisinin yarattığı tartışmaya rağmen pozisyonun incelenmesi için hakem José Luis Munuera Montero'yu çağırmaması nedeniyle, hakeme yönelik eleştirilere yeni bir ses daha katıyor.

Karşılaşma, Mbappé'nin penaltıdan skoru açmasının ardından Jude Bellingham'ın ikinci golü eklemesi ve Yan Diomande'nin üçlüyü tamamlamasıyla Real Madrid'in 3-0'lık galibiyetiyle sona ermişti.

Özürlere rağmen Çin krizi sürüyor

Tebas'ın açıklamaları, Mbappé'nin Çin ile yaşadığı krizin yansımalarının hâlâ gündemde olduğu bir dönemde geliyor. Oyuncu, yüzünün eski Çin lideri Mao Zedong'un vücuduna monte edildiği alaycı bir fotoğrafla ilgili konuşması ve Mao'yu röportaj sırasında Çinli bir diktatör olarak nitelendirmesi nedeniyle geniş çaplı bir öfkeye yol açmıştı.

Öfkeli tepki, Fransız forvetin özür dilemesini zorunlu kıldı; La Liga Birliği de Çin halkına resmi bir özür sundu, ardından Real Madrid krizi yatıştırma çabasıyla benzer bir açıklama yaptı.

Ancak özürler şu ana kadar Real Madrid maçlarının Çin'de yayımlanmasının yeniden başlamasını sağlamadı; zira İspanya Haber Ajansı, oyuncunun ve kulübün özrüne rağmen, ekibin maçlarının Çin devlet televizyon kanallarından ve son Racing karşılaşmasını yayınlamayan "Migu" platformundan uzak kalmaya devam ettiğini doğruladı.

Kriz ticari boyuta da uzandı; Çinli şirketler Mbappé ile iş birliklerine son verdi; bu gelişme, oyuncunun ve birliğin İspanyol futbolu için önemli bir pazardaki çıkarlarını tehdit ediyor.