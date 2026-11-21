La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Avrupa kupalarındaki önemli maçların gelecek sezondan itibaren Hindistan'da ücretsiz yayınlanmasına yönelik bir planı açıklamasının ardından Perez ile alay etti. Tebas, Eflatun-beyazlıların başkanının Avrupa kurumları adına konuştuğunu ve bu kurumların planlarını resmi olarak duyurulmadan önce açıkladığını öne sürdü.

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Tebas, Perez'in Real Madrid üyeler toplantısında yaptığı açıklamalara "X" hesabından yanıt verdi ve alaycı bir tonla kaleme aldığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Artık Florentino, UEFA'nın, Avrupa Kulüpler Birliği'nin ve UC3 şirketinin resmi sözcüsü oldu. Bu kurumların televizyon planlarını, kurumların kendisi duyurmadan önce açıklıyor."

La Liga Başkanı, paylaşımına elini yüzüne kapatan bir kişiyi gösteren emojiyi de ekleyerek Perez'in açıklamalarına duyduğu şaşkınlığı ve alaycı tavrını ortaya koydu.

Tebas'ın tepkisi, Real Madrid Başkanı'nın kulüp üyelerine hitaben yaptığı konuşmadaki şu açıklamaya yönelikti: "Gelecek sezondan itibaren Avrupa'nın en önemli maçlarını Hindistan'da bir dijital platform üzerinden ücretsiz izlemek mümkün olacak."

Perez, UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği ile yapılan anlaşmaya ilişkin konuşmasında Avrupa kupalarının yayınlarını geliştirmeye yönelik planlanan girişimleri de sıralamış, maçların Hindistan'da ücretsiz sunulmasının ilerleyen dönemde başka bölgelerde de uygulanmasına zemin hazırlayacak ilk deneme olacağını belirtmişti.

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Bu karşılıklı atışma, Real Madrid Başkanı ile La Liga Başkanı arasındaki anlaşmazlığın giderek tırmandığı bir döneme denk geldi. Perez aynı toplantıda, Negreira davasındaki tutumu ve daha önce sosyal medya üzerinden kulübe yönelttiği saldırılar nedeniyle Tebas'ı sert bir dille eleştirmiş ve görevinden istifa etmesini istemişti.

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Perez şöyle konuştu: "Görünen o ki İspanyol futbolunun tüm sistemi yaşananları unutmamızı istiyor. Bu cezasız kalamaz; bu olaylar karşısında sessiz kalmak da bir başka sorumluluk biçimi olabilir."

La Liga Başkanı'nı hedef alan Perez, "Tebas, gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olmak yerine sosyal medyada Real Madrid'e saldırmayı seçti. Ekim ayında Real Madrid'in kanalını Nazizmle kıyaslayarak tüm sınırları aştı ve geri adım atmak yerine tutumunda ısrar etti" dedi.

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Perez sözlerini şöyle sürdürdü: "Tebas'ın yaptığı, Nazizmin kurbanlarına ve Real Madrid taraftarlarına yönelik bir hakarettir; mide bulandırıcı ve yakışıksız bir davranıştır. Daha da vahimi, Bay Tebas hâlâ istifa etmedi ve İspanya Futbol Federasyonu Başkanı da onu federasyondaki başkan yardımcılığı görevini bırakmaya çağırmadı."

Perez ayrıca şunları ekledi: "Anlaşmazlıklar hakaretlerle değil argümanlarla çözülür. Bu yüzden Tebas hakkında Yüksek Spor Konseyi'ne şikâyette bulunduk; konsey de idari mahkemeden şikâyeti incelemesini talep etti."

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Perez bu konudaki sözlerini şöyle tamamladı: "Rahat durmayacağım. Rekabetin dürüstlüğü sporun en önemli değeridir; çünkü dürüstlük olmadan güvenilirlik olmaz, güvenilirlik olmadan da futbolun geleceği olmaz."