Te Kloese, EFC bünyesinde Ajax direktörü olan Hollandalı bir halef kazanıyor

Menno Geelen, Avrupa kulüplerinin en büyük ve en önemli çıkar örgütü olan European Football Clubs'un (EFC, eski adıyla ECA) yönetim kuruluna katıldı. Ajax Genel Direktörü, salı günü Kopenhag'da yapılan seçim sırasında resmen atandı. KNVB ve Eredivisie, Geelen'in atanmasının arkasında oy birliğiyle duruyor.

Ajax, internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "EFC Yönetim Kurulu, Avrupa kulüp futbolundaki en yüksek karar alma organıdır. Yönetim kurulu, Avrupa kulüplerinin temsilcileri ve bağımsız uzmanlardan oluşur. Hollanda futbolu için bu kurulda söz sahibi olmak büyük değer taşıyor" ifadelerini kullandı.

Geelen daha önce de UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi'ne seçilmişti. "Bu komite, Avrupa kulüp organizasyonlarıyla stratejik düzeyde ilgileniyor ve organizasyon yapısı, para dağılımı, katılım kriterleri, kura prosedürleri ve Avrupa finallerinin tahsisi gibi konularda tavsiyelerde bulunuyor."

De Telegraaf, Geelen'in EFC içinde Dennis te Kloese'den görevi devraldığını bildiriyor. Son adı geçen isim, Feyenoord yönetiminden ayrılmasının ardından yerini bırakmak zorunda kaldı.

Meksika'nın Monterrey kulübüne giden Te Kloese, 2023 ile 2026 yılları arasında EFC bünyesinde görev yaptı. Geelen ile birlikte Hollanda'nın organ içinde yeniden bir temsilcisi oldu.

Geelen, 2010'dan bu yana Ajax bünyesinde bulunuyor ve ticari direktör olarak da görev yaptı. Mart 2025'te, 2027 ortasına kadar sürecek bir sözleşmeyle genel direktör olarak atandı.

Bu arada Ajax yöneticisinin primden feragat ettiği geçen hafta açıklanmıştı. Geelen, sportif açıdan hayal kırıklığı yaratan sezon göz önüne alındığında primi hak etmediğini düşünüyor.