José Mourinho'nun artık Thiago Pitarch'ı denemeyi erteleme bahanesi kalmadı; genç orta saha oyuncusu formunu yeniden kazandı ve rekabete hazır olduğunu kanıtladı. Real Madrid yaz döneminde onun ayrılığını engelledikten sonra, karar artık Portekizli teknik direktörün elinde. Mourinho, özellikle orta saha için ideal formülün arayışı sürerken, akademi mezunu oyuncunun projesindeki rolünü belirlemekle yükümlü hâle geldi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Arbeloa yönetimindeki Fulham, Pitarch'ı transfer pazarının son anlarına kadar kadrosuna katmaya çalıştı; ancak Mourinho'nun oyuncuya güvenmesi ve onu elinde tutma isteği doğrultusunda Real Madrid teklifi reddetti.

Pitarch resmî olarak A takımda kayıtlı olmasa da Mourinho onu sahaya sürme konusunda net bir ilgi gösterdi. Hazırlık döneminden uzak kalmasına neden olan diz sakatlığından iyileştikten sonra oyuncu, millî takım arasını formunu geri kazanmak için değerlendirdi ve üçü Real Madrid Castilla, biri İspanya 20 Yaş Altı Millî Takımı ile olmak üzere dört maç oynadı.

Son üç haftada Pitarch 288 dakika sahada kaldı; rapordaki verilere göre 189 dakika oynayan Aurélien Tchouaméni'yi geride bıraktı ve 289 dakika forma giyen Bernardo Silva'nın yalnızca bir dakika gerisinde kaldı.

Fiziksel hazırlık sorunu ortadan kalkınca, Pitarch'ın Mourinho'nun hesaplarındaki yerini belirleme vakti geldi; özellikle de teknik direktör çift pivot bölgesinde uygun formüle henüz karar vermiş değilken. Portekizli teknik adam, bu bölgedeki mevcut seçenekleri Pitarch dışında denedi; oyuncu, hâlâ denge ve istikrar arayan bir orta sahada eksik parça olabilir.

Mourinho'nun oyuncuya yeni bir şans vermek için yeterli nedeni var; zira geçen sezon A takımdaki parlak performansını yakından takip etti. Onu ham bir yetenek olarak tanımlasa da potansiyelini övdü ve şaka yollu şöyle dedi: "Thiago büyük bir potansiyele sahip, ama ona bacaklarının benim bacaklarım gibi olduğunu ve onlar üzerinde çalışması gerektiğini söylüyorum."

Pitarch'ın A takımdaki yükselişi, son 16 turu ilk maçında Benfica karşısında ilk kez sahaya çıktığı Arbeloa yönetiminde başladı; ardından rövanş maçında da forma giydi ve adım adım yerini sağlamlaştırdı.

İş bununla da sınırlı kalmadı; oyuncu Manchester City ve Bayern Münih karşısındaki büyük maçlarda ve Madrid derbisinde boy göstererek, genç yaşına rağmen baskıyla başa çıkabileceğini kanıtladı.

Arbeloa'nın ayrılığıyla birlikte Pitarch'ın geleceği, A takımda kalmakla Castilla'ya dönmek arasında belirsiz görünüyordu; ancak Mourinho onun kadroda kalmasında ısrar etti ve şimdi bu kararı sahada gerçek bir fırsata dönüştürmekle yükümlü.

Mourinho, ayrılık masadaki bir seçenekken Pitarch'ı elinde tuttu; şimdiyse gerçek sınavın vakti geldi. Villarreal maçı, Portekizli teknik direktörün genç orta saha oyuncusunu bekleyen rolün boyutunu ortaya koyacağı ilk durak olabilir.