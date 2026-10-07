Tchouaméni Ballon d'Or için 3 oyuncuyu aday gösterdi

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı oyuncusu Aurelien Tchouameni, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmak için 3 vatandaşını aday gösterdi ve ödülün Fransa'ya dönmesi gerektiğini vurguladı.

Tchouameni, "France 24" kanalına verdiği röportajda, oy hakkı olsaydı oyunu kime vereceği sorusuna yanıt olarak şunları söyledi: "Zor bir soru, çünkü ödülü hak eden birçok oyuncu var."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kylian Mbappe olağanüstü bir sezon geçirdi ve bence ödülü hak ediyor, aynı şekilde Paris ile ortaya koyduğu performans ve yeniden Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından Ousmane Dembele de hak ediyor. Bir de Michael Olise var."

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Seçimlerinin yalnızca Fransız oyuncularla sınırlı olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Evet, elbette, Ballon d'Or'un Fransa'ya dönmesi gerekiyor."

Yetmişinci kez düzenlenecek olan Ballon d'Or töreni, 26 Ekim'de Londra'daki Palladium sahnesinde gerçekleştirilecek. Bu, İngiltere'nin başkentinin töreni ilk kez ağırlaması olacak ve bu, ödülü 1956 yılında kazanan ilk isim olan Stanley Matthews'a bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Dembele, 2025 edisyonunda şampiyon olarak ödülü kazanan altıncı Fransız oyuncu olduktan sonra unvanını savunuyor.

Tchouameni'nin andığı üçlünün güçlü gerekçeleri bulunuyor. Dembele, Budapeşte'deki finalde Arsenal'i penaltılarla yenerek Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi unvanını korumasına öncülük etti ve beraberliği getiren penaltı atışını bizzat kendisi gole çevirdi.

Mbappe ise sezonu Real Madrid ve Fransa Milli Takımı ile 50 gol ve 10 asistle tamamladı ve 22 golle Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı oldu, ancak sezonunda hiç kupa yoktu. Olise ise Almanya Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü ve 7 asistle, tek bir Dünya Kupası edisyonundaki asist sayısında Pele'nin rekorunu kırdı.



