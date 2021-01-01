Taylan Antalyalı'ya Serie A kancası

Galatasaray'ın bu sezon en iyi isimleri arasında gösterilen Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan 3 kulübün talip olduğu öğrenildi

Bu sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan ve A Milli Takım'a seçilmesine kesin gözüyle bakılan Taylan Antalyalı İtalyanların radarına girdi.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin Twitter hesabından paylaştığı habere göre; Serie A'dan 3 ekibin 26 yaşındaki oyuncuya ilgisi var. Taylan'ı izlemeye alan 3 İtalyan kulübünden 2'sinin Avrupa kupalarında mücadele eden takımlardan olduğu belirtildi.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden 6 takım bulunuyor. Bu ekipler, Milan, Napoli, Juventus, Roma, Atalanta, Lazio...

Bu sezon yeniden doğdu

Geçtiğimiz sezon transfer edilen ancak Galatasaray'daki ilk sezonunda ilk 11'e girmekte zorlanan Taylan Antalyalı bu sezon adeta yeniden doğdu. Geçen sezon kiralık olarak sarı - kırmızılı formayı giyen Seri ve Lemina'nın ayrılmasından sonra, Fatih Terim'in direkt kadroya monte ettiği Taylan takımın vazgeçilmezi oldu.

Taylan Antalyalı bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

İlk olarak Bucaspor'da A Takım'a yükselen Taylan Antalyalı ardından 500 bin euro karşılığında Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Ankara ekibinden Kayseri Erciyesspor ve Hacettepe'ye kiralık olarak gönderilen Taylan, 2017 yılında Erzurumspor'un yolunu tuttu. Burada dikkatleri çeken Taylan Antalyalı 2019 yılında sözleşmesinin bitişiyle birlikte bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.