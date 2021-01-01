Taylan Antalyalı'dan dev adım: A Milli Takım

Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı, A Milli Takım'a seçildi.

Galatasaray'da gösterdiği performansla bu sezon Süper Lig'in en iyi isimleri arasında ilk sıralarda yer alan Taylan Antalyalı kariyerinde bir önemli adım daha atarak A Milli Takım'a seçildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada görev yapan Taylan Antalyalı bu mücadelelerde 1 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

Taylan Antalyalı kariyerinde büyük bir adım daha atmaya hazırlanıyor 🤩



Sırada @MilliTakimlar var 🇹🇷 pic.twitter.com/va8cqlVv2M — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) March 19, 2021

Taylan Antalyalı'nın kariyerinden satırbaşları

Futbola Muğlaspor'da başlayan yıldız oyuncu ardından Bucaspor'un yolunu tuttu. 2014 yılında Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

2017 yılında Erzurumspor ile sözleşme imzalayan Taylan burada gösterdiği performansla Galatasaray'ın dikkatini çekti. 2019 yılında sarı - kırmızılı ekip ile 4 yıllık sözleşme imzalayan başarılı oyuncu bu sezon adeta yeniden doğdu.

Ofansif pozisyondan daha defansif bir role geçiş yapan Taylan Antalyalı gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi. Milli Takım'a seçilmesine kesin gözüyle bakılan Taylan Antalyalı, Şenol Güneş tarafından kadroya davet edilerek verdiği emeklerin karşılığını almış oldu.

Taylan, görev alması halinde A Milli Takım'ın Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında Ay-Yıldız formayı terletecek.