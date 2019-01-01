Taylan Antalyalı Galatasaray'da

Sarı kırmızılılar, BB Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'yı transfer etti.

Transferin son günlerinde hareketli saatler geçiren , bir yerli futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılılar, 'dan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı renklerine bağladı.

24 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı ekibin KAP'a yaptığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti

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Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Taylan Antalyalı, geçtiğimiz sezon Erzurumspor formasıyla çıktığı 31 Süper Lig maçında 6 gol attı ve 3 asist yaptı.