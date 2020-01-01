Tayfun Korkut: Süper Lig'de çalışabilirim

Teknik direktör Tayfun Korkut, önümüzdeki sezon bir takım çalıştırmak istediğini söylerken Süper Lig kulüplerine de göz kırptı.

Bir dönem , Beşiktaş ve A Milli Takım formalarını giyen Tayfun Korkut, teknik direktörlük kariyerine 'da başlamıştı. 'da , ve Leverkusen'i çalıştıran Korkut, yeni sezonda sahalara geri dönmek istiyor.

Hürriyet Gazetesinden Orhan Uluca'ya konuşan Tayfun Korkut, Süper Lig'de de bir takım çalıştırabileceğini söyledi;

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"Premier Lig ve maçlarına gittiğim gibi Süper Lig maçlarını da yerinden izliyorum. Hedefim yeni sezonda görev almak. Süper Ligi de olabilir."

Daha fazla takım

Türkiye'de son dönemde yabancı teknik adamların başarısız olması üzerine Korkut, "Doğrular, sahip olduğu koşullara sıkı sıkıya bağlıdır. Koşullar değişirse, doğruların da değişmesi gerekir. Her ülkenin kültürü, futbol iklimi ve koşulları farklıdır. Bu ayrıntıları kavramak, başarılı olmak için taktiksel yetkinlikten çok daha önemlidir. Üstelik Süper Lig, Avrupa’nın beş büyük liginden çok daha farklı koşullara sahip. Yönettiğiniz sadece futbolcu grubu değil aynı zamanda yönetim, taraftar ve medya ile kuracağınız ilişki de başarıda rol oynar" dedi

Bir dönem Beşiktaş'ta oldukça başarılı bir sezon geçiren Mario Gomez'in de teknik direktörlüğünü yapan Korkut, "Son maçta iki gol atıp sezonu bitirdiğinde bana geldi ve 'Siz Türkler bana çok iyi geliyorsunuz' dedi. Mario’nun kalbinde Beşiktaş ve Türk insanının özel bir yeri olduğunu da hissettim" ifadelerini kullandı.