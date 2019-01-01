Tayfun Korkut Göztepe'ye yakın

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, Tayfun Korkut'la prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 9 puan toplayabilen 'de teknik direktör Tamer Tuna görevinden istifa etmişti.

Yeni Asır'ın haberine göre; sarı kırmızılıların maçını tribünden izleyen Tayfun Korkut ile ön görüşme yaptığı ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Kulübe yakın çevreler Tayfun Korkut'un da maçından sonra İzmir ekibine imza atacağını iddia etti.

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Tayfun Korkut daha önce 96, Kaiserslaurten, ve 'ta çalışmıştı.

B planı Shota Arveladze ve Hikmet Karaman

Daha önce Gürcü teknik adam Shota Arveladze ve Hikmet Karaman ile de görüşen sarı kırmızılı yönetimin Tayfun Korkut'ta son dakika çıkacak pürüz halinde bu iki teknik adamdan birisiyle anlaşacağı belirtiliyor. Göz-Göz'ün gündeminde ayrıca Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Mesut Bakkal, İlhan Palut isimleri de var.