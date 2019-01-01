Süper Lig

Tayfun Korkut Göztepe'ye yakın

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Getty Images
Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, Tayfun Korkut'la prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 9 puan toplayabilen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna görevinden istifa etmişti. 

Yeni Asır'ın haberine göre; sarı kırmızılıların Denizlispor maçını tribünden izleyen Tayfun Korkut ile ön görüşme yaptığı ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Kulübe yakın çevreler Tayfun Korkut'un da Trabzonspor maçından sonra İzmir ekibine imza atacağını iddia etti.

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Tayfun Korkut daha önce Hannover 96, Kaiserslaurten, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ta çalışmıştı.

B planı Shota Arveladze ve Hikmet Karaman

Daha önce Gürcü teknik adam Shota Arveladze ve Hikmet Karaman ile de görüşen sarı kırmızılı yönetimin Tayfun Korkut'ta son dakika çıkacak pürüz halinde bu iki teknik adamdan birisiyle anlaşacağı belirtiliyor. Göz-Göz'ün gündeminde ayrıca Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Mesut Bakkal, İlhan Palut isimleri de var.

 

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