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Watford'un İtalyan orta saha oyuncusu Edoardo Bove, İtalya'da yeniden oynamayı hayal ediyor. Ancak bunu yalnızca daha önce formasını giydiği iki takımda, Roma veya Fiorentina'da yapmak istiyor.

Bunu menajeri Diego Tavano doğruladı. Tavano, Radio Sportiva'ya şöyle konuştu: "Umarım Watford dönemi yalnızca çok güzel bir ara dönem olur. Bize yeniden üst düzey futbola dönme fırsatı verdiği için teşekkür ettiğim başkan Pozzo'nun kulübüne büyük saygı duyuyorum. Championship zorlu bir lig; tempo açısından Premier League seviyesine neredeyse ulaşıyor. Edo'nun kazanmayı hayal ettiği lig de Premier League. Ayrıca İtalya'daki kurallarda bir şeyler değişirse Roma'ya veya Fiorentina'ya dönmesi harika, rüya gibi bir gelişme olabilir. Kesinlikle bu iki kulüpten birine döner, başka bir kulübe değil."

Bove'nin olası dönüşü, İtalya'da spor yapma iznine ilişkin kuralların değişmesine bağlı. Şu an için böyle bir değişikliği öngörmek zor.

Bove, 1 Aralık 2024'te Fiorentina-Inter maçı sırasında kalp krizi geçirerek acilen Careggi Hastanesi'ne kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Deri altına yerleştirilen bir kalp defibrilatörü için ameliyat geçirdikten sonra aynı ayın 14'ünde taburcu edildi.

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Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bittiği için Roma'ya döndü. İtalya'da profesyonel spor yapmaya uygunluk onayı alamayınca 17 Ocak 2026'da kulüple sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

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Bove, 21 Ocak 2026'da, Udinese gibi Pozzo ailesine ait olan İngiltere ikinci lig kulübü Watford ile Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı. İngiltere'de şu ana kadar 18 maça çıktı ve geçen 17 Mart'ta Wrexham'a karşı bir gol attı.

Bu arada Bove'nin hikâyesini anlatan "In un battito" adlı bir belgesel film yayımlandı.

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Fon eksikliği nedeniyle uzun süredir bekleyen, onun adını taşıyan yasaya ilişkin düzenlemenin ocak ayında gündeme alınması bekleniyor.

Yakın arkadaşı Flavio Cobolli, Torino'daki tenis finallerinde ABD'li Tiafoe'ye yenilmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu.