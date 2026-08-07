İspanyol Barcelona kulübü, son haftalarda yaşanan yoğun temasların ardından, mevcut yaz transfer döneminde Portekizli João Cancelo'nun sözleşmesini Suudi Al Hilal'den kalıcı olarak satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Transfer haberlerinde uzmanlaşan İspanyol gazeteci Juan Jesus'un aktardığına göre, Barcelona ve Al Hilal, Cancelo'nun transferi konusunda 10 milyon euroya yakın bir bedel karşılığında nihai anlaşmaya vardı ve Portekizli sağ bek yeniden Katalan kulübüne dönmüş olacak.

Cancelo'nun, yeni sezon başlamadan önce sağ kanadı güçlendirmek için İspanyol kulübünün doğrudan hedefi haline gelmesinin ardından, Barcelona ile iki sezonluk bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İspanyol gazeteci, Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun oyuncunun dönüşünü bitirmek için harekete geçmesiyle birlikte transferin son saatlerde büyük ölçüde hız kazandığına dikkat çekti.

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Bu hamle, bek mevkiinde büyük tecrübeye sahip ve hücumda görev üstlenebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyan Barcelona teknik direktörü Alman Hansi Flick'in, Cancelo'nun derhal dönmesini talep eden doğrudan isteği üzerine gerçekleşti.

Cancelo, 2024 yazında Manchester City'den Al Hilal'e katılmıştı; ancak Suudi sahalarının atmosferine uyum sağlamayı başaramamış ve geçtiğimiz kış Barça'ya kiralık olarak ayrılmıştı.