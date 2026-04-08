Tartışmanın sonu... Donis, Suudi Arabistan milli takımının başına geçecek mi?

Suudi Al-Khaleej Kulübü Başkanı Ahmed Khreida, 2026 Dünya Kupası öncesinde Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın yerine Yunan teknik direktör Georgios Donis'in önümüzdeki dönemde Suudi milli takımının başına geçme olasılığı konusunda spor camiasında süren tartışmaya son verdi.

Renard, geçen ay Mısır'a (0-4) ve Sırbistan'a (1-2) yenilerek hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından "Yeşiller"in teknik direktörlüğünden ayrılacağı yönünde haberler çıkmış, ancak Suudi Futbol Federasyonu onun görevine devam edeceğini doğrulamıştı.

Buna rağmen, Fransız teknik direktörün geleceği belirsizliğini koruyor. Donis (Al-Khaleej), Al-Nassr'ın teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus ve İtalyan Simone Inzaghi (Al-Hilal) başta olmak üzere birçok teknik direktörün adı geçiyor.

Bu konuyla ilgili olarak, Al-Khaleej kulübünün başkanı Ahmed Khuraida, Suudi gazetesi "Al-Yaum"a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son dönemde Donis'in Suudi milli takımını çalıştıracağına dair bize herhangi bir bilgi ulaşmadı."

Ve ekledi: "Yunan teknik direktör, bu turda Al-Khaleej'in maçı olmadığı için dün 5 günlük kısa bir tatil için ülkesine gitti ve teknik direktör milli takımla ilgili herhangi bir şeyden bahsetmedi."



