18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FC Machida Zelvia v Al Ittihad: AFC Champions EliteGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Tartışmanın sonu: Diaby'yi Leverkusen'e dönüşten tek bir adım ayırıyor

Transfers
M. Diaby
Al Ittihad
Bayer Leverkusen
Premier Lig
Fransa
Suudi Arabistan
Almanya

Diaby'yi ayrılıktan ayıran tek bir adım kaldı

Alman basınında yer alan haberler, İttihad'ın Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin devam eden yaz transfer döneminde Alman ekibi Bayer Leverkusen'e dönüşün eşiğinde olduğunu doğruladı.

Son dönemde Diaby'nin adı "İttihad"dan ayrılıp Inter Milan ya da Leverkusen'e katılmakla anıldı; zira oyuncu ile İttihad arasında ayrılık konusunda ortak bir istek bulunuyor.

Ayrıca oku:Video: Ronaldo ile Postecoglou'nun Nasr'daki ilk görüşmesinin kulisleri

"Sky Sports"un Almanya baskısında yer alan habere göre, Diaby, Bayer Leverkusen ile 2031 yazına kadar uzanan bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Club Friendlies
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Haberde, İttihad ile müzakerelerin hâlâ sürdüğü, ancak karmaşık olduğu ve henüz tamamlanmaya yaklaşmadığı belirtilirken, Leverkusen'in bir anlaşmaya varmak için büyük çaba gösterdiği aktarıldı.

İttihad, geçtiğimiz ocak ayından bu yana Fransızlar N'Golo Kanté ve Karim Benzema başta olmak üzere birçok yabancı yıldızından ayrılmış, ardından Brezilyalı Fabinho ve Arnavut oyuncu bu sezon başında takımdan ayrılmıştı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin