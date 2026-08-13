Alman basınında yer alan haberler, İttihad'ın Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin devam eden yaz transfer döneminde Alman ekibi Bayer Leverkusen'e dönüşün eşiğinde olduğunu doğruladı.

Son dönemde Diaby'nin adı "İttihad"dan ayrılıp Inter Milan ya da Leverkusen'e katılmakla anıldı; zira oyuncu ile İttihad arasında ayrılık konusunda ortak bir istek bulunuyor.

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"Sky Sports"un Almanya baskısında yer alan habere göre, Diaby, Bayer Leverkusen ile 2031 yazına kadar uzanan bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde, İttihad ile müzakerelerin hâlâ sürdüğü, ancak karmaşık olduğu ve henüz tamamlanmaya yaklaşmadığı belirtilirken, Leverkusen'in bir anlaşmaya varmak için büyük çaba gösterdiği aktarıldı.

İttihad, geçtiğimiz ocak ayından bu yana Fransızlar N'Golo Kanté ve Karim Benzema başta olmak üzere birçok yabancı yıldızından ayrılmış, ardından Brezilyalı Fabinho ve Arnavut oyuncu bu sezon başında takımdan ayrılmıştı.