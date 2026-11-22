Lionel Messi, iki takımın 2026 MLS play-off yolculuğunun ilk maçında Inter Miami'nin Columbus Crew'a 3-0 yenildiği karşılaşmada yaşanan tartışmalı bir pozisyonun ardından Brezilyalı takım arkadaşı Casemiro'dan destek aldı.

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Inter Miami'nin kaptanı, maç sırasında topu Şilili forvet Gonzalo Tapia'ya doğru fırlatması ve topun doğrudan oyuncunun yüzüne çarpması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Bu pozisyon, takımı skorda geride olduğu sırada Arjantinli yıldızın gösterdiği tepki hakkında soru işaretleri doğurdu.

Nu Stadium'da düzenlenen basın toplantısında olayla ilgili sorulara muhatap olan Casemiro, Messi'yi sinirlerine hâkim olamamakla suçlamayı reddederek takım arkadaşının davranışını savundu ve yaşananların, takım kaptanının maç sonucu nedeniyle sakinliğini yitirdiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, olay etrafındaki tartışmalara yanıt olarak Messi'yi kastederek "Sinirlerine hâkimiyetini kaybetmedi" dedi ve pozisyonu, skorda geride olmaktan ya da eksik oynamaktan kaynaklanan hayal kırıklığıyla ilişkilendirmeyi reddetti.

Öte yandan Casemiro, mağlubiyetin ardından Inter Miami'nin karşı karşıya kaldığı baskıyı da göz ardı etmedi. Zira eleme sistemi gereği takım, bir sonraki maçta bir yenilgi daha alması halinde yarışa veda etme tehlikesiyle karşı karşıya.

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Brezilyalı oyuncu, her maça kazanma hedefiyle çıkan bir takım için baskının doğal olduğunu belirterek şunları söyledi: "Baskı mı? Elbette baskı var. Inter Miami her zaman kazanmak için oynuyor ve bir sonraki maçı kaybedersek eleneceğimizi biliyoruz. İşte baskı bu."

Casemiro, mevcut süreçte önceliğin mağlubiyetin ardından çıkan tartışmalarla uğraşmak yerine sakinliği korumak olduğunu vurgulayarak takımın performansını gözden geçirmesi ve bir sonraki karşılaşmada daha iyi bir seviye ortaya koyması gerektiğini belirtti. Bu açıklamalar ESPN tarafından aktarıldı.

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Casemiro şöyle devam etti: "Şu an en önemli şey sakin olmak. Daha iyi bir performans ortaya koymamız gerektiğini biliyoruz, çünkü bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Puan tablosunda ikinci sıradaydık, bu yüzden bir sonraki maçı herkese ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için değerlendireceğiz."

Ağır mağlubiyet, Inter Miami'yi play-off'larda zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Casemiro'nun açıklamalarına göre umduğu sonucu alamayan takım, yarıştaki yolculuğunu sürdürmek istiyorsa rotasını bir an önce düzeltmek zorunda.

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