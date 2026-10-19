Tartışmalı olaydan sonra: Güler, Sevilla oyuncusunu yüz yüze suçladı

Dün akşam İspanya La Liga'da oynanan Real Madrid - Sevilla maçı, büyük bir hakem tartışmasına sahne oldu ve Türk oyuncu Arda Güler ile Peque arasındaki olay gündeme oturdu.

Maçın 24. dakikasında Sevilla oyuncusu Peque Fernandez, ataklardan birinde Arda Güler'in formasından çekti. Türk futbolcu ise rakibine dirsek atmayı içeren bir hareketle karşılık verdi ve Sevilla oyuncusu yere düştü.

Güler'in rakibinin yüzüne dirsek attığının net olarak görüldüğü görüntüler bulunmuyordu; bu da hakemin Türk futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırmamasına yol açtı.





"Movistar" kanalının ilk yarının bitiş düdüğünün ardından kaydettiği görüntülerde, Güler soyunma odasına giderken tartışmalı olayı yaşadığı Peque ile konuşurken görüldü.

Türk futbolcu sahadan son derece öfkeli bir şekilde ayrıldı ve Peque'yi suçladığı açıkça görüldü; onu, hakemi kendisini sahadan atmaya yönlendirmek amacıyla olayı büyütmekle itham etti.