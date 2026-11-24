Miguel Ángel Gil Marín, LaLiga Genel Kurulu'nda Avrupa Kulüpler Birliği'nin finansmanıyla ilgili tartışmalar nedeniyle birinci başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak sürpriz yarattı.

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Salı günü başkent Madrid'de toplanan LaLiga Genel Kurulu sırasında gelen istifanın ardında, İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre, LaLiga'nın Avrupa Kulüpleri Birliği'ne sağladığı iddia edilen ve 1 milyon euroyu aşan finansman yatıyor.

Gil Marín, daha önce Avrupa Kulüpler Birliği adıyla bilinen Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin İcra Kurulu üyesi.

Birinci ve İkinci Lig kulüplerini bir araya getiren LaLiga Genel Kurulu'nda, Gil Marín'in 2020'den bu yana Clemente Villaverde'nin yerine üstlendiği birinci başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığı açıklandı.

Gil Marín, son yıllarda Javier Tebas'ın Real Madrid ile yaşadığı mücadelelerde en önemli destekçilerinden biri oldu. Ancak bir dönem Avrupa Süper Ligi projesine geçici olarak destek vermesi, diğer kulüplerle ilişkilerinde gerginliğe yol açmış ve bu tutum diğer kulüpleri öfkelendirmişti.

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Miguel Ángel Gil Marín, Mart 2020'de resmen LaLiga'nın birinci başkan yardımcılığı görevine gelmişti. Bu görev ona aynı zamanda Real Madrid, Barcelona, Real Betis, Deportivo Alavés, Sevilla, Villarreal, Sporting Gijón, Celta Fortuna, Real Oviedo, Las Palmas ve Almería'nın yer aldığı Delege Komisyonu'nda üyelik de kazandırmıştı.

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Tebas'ın Avrupa Kulüpleri Birliği'ne desteği

LaLiga'nın sağladığı iddia edilen finansman Gil Marín'in istifasının doğrudan nedeni olarak görülürken, bu finansmanın muhatabı olan Avrupa Kulüpleri Birliği, Avrupa futbolunda gelirlerin daha adil dağıtılmasını talep eden, görece yeni kurulmuş bir kuruluş.

Birlik, UEFA ile kıtanın büyük kulüplerini bir araya getiren eski Avrupa Kulüpler Birliği arasındaki ilişkinin yarattığı mevcut gelir dağılımı dengesizliği nedeniyle yerel liglerin çökebileceği ve birçok kulübün rekabet gücünü kaybedebileceği konusunda uyarıyor.

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Javier Tebas, kuruluşundan bu yana Avrupa Kulüpleri Birliği'ni destekliyor ve bu yaklaşıma desteğini dile getirmek için çeşitli etkinlik ve seminerlere katıldı.

Las Palmas ve Osasuna'nın da aralarında bulunduğu başka kulüpler de Avrupa futbolu sisteminde kulüplerin daha fazla temsil edilmesi talebiyle bu kuruluşa katıldı.

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Farklı kulüp birliklerine verilen destek konusundaki bu ayrılığa rağmen LaLiga içindeki üst düzey kaynaklar AS'a, Tebas ile Gil Marín arasındaki ilişkilerin “mükemmel” olduğunu doğruladı. Aynı kaynaklar, Gil Marín'in birinci başkan yardımcılığından istifasının, bu görevden ayrılması dışında yöneticiler arasında herhangi bir soruna yol açacağını düşünmüyor.