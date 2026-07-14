İspanya milli takımı, Dallas Stadyumu’nda Fransa milli takımıyla oynadığı ve şu anda devam eden 2026 Dünya Kupası yarı final maçında en önemli oyuncularından birini kaybetmekten kurtuldu.

Tartışmalı anlardan birinde, Michael Olise, Rodri'nin ayak bileğine çok sert bir müdahale yaptı, ancak maçın hakemi bu pozisyonda Fransız milli takımının yıldızına herhangi bir kart göstermedi.

"Arquivo Far" hesabı, "X" platformu üzerinden, video yardım sistemi (VAR) hakemlerinin bu pozda müdahale etmemelerini ve maçı yöneten hakemi incelemeye çağırmamalarını "korkaklık" olarak nitelendirdi.

Hesap, Oliesse’in topu kapma girişiminde geç kaldığını ve bunun sonucunda ayakkabısının tabanının Rodri’nin dış ayak bileğine saplanarak burkulmasına neden olduğunu belirtti.

"Arquivo VAR", bu pozisyonun İspanyol oyuncunun fiziksel güvenliğini açık bir tehlikeye attığı için doğrudan kırmızı kart gerektirdiğini ekledi.

Bu kırmızı kart, gerçekleşmiş olsaydı, Fransa milli takımının maçtaki işini tamamen zorlaştıracaktı; zira İspanya, 22. dakikada Mikel Oyarzabal’ın golüyle öne geçmeyi başarmıştı. Bu gol, Lamine Yamal’ın Lucas Dine tarafından faul yapması sonucu kazanılan penaltıdan gelmişti.

Bu karşılaşmanın galibi, yarın Çarşamba günü Arjantin ile İngiltere arasında oynanacak diğer yarı final maçından çıkacak takımı finalde bekleyecek.