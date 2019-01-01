Tarık Çamdal'dan maç başına 1 milyon TL
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Galatasaray'da Tarık Çamdal dönemi resmen sona erdi. Sarı kırmızılı takım, 27 yaşındaki sağ bekin sözleşmesinin tek taraflı olarak feshediliğini duyurdu.
Sabah'ın haberine göre; 2014 yazında 4 milyon 750 bin euro karşılığında Eskişehirspor'dan transfer edilen Tarık'a 1.6 milyon euro'luk garanti ücretinin tamamı ödenecek. Geçtiğimiz sezondan 300 bin euro'luk alacağı bulunan Tarık'a ayrıca senet verildi.
Maç başına 1 milyon TL
Galatasaray'da 4.5 sezonda 42 resmi maça çıkan Tarık, bu sürede 6 milyon 995 bin euro kazandı.
Sarı kırmızılı formayla 2950 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, dakikada 14 bin 664 TL gelir elde etti.
Kulübe maliyeti 43 milyon 260 bin TL olan Tarık, maç başına neredeyse 1 milyon TL kazandı.