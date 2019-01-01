Tarık Çamdal'dan maç başına 1 milyon TL

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Tarık Çamdal, sarı kırmızılı takımla çıktığı 42 maçta neredeyse maç başına 1 milyon TL kazandı.

Galatasaray'da Tarık Çamdal dönemi resmen sona erdi. Sarı kırmızılı takım, 27 yaşındaki sağ bekin sözleşmesinin tek taraflı olarak feshediliğini duyurdu.

Sabah'ın haberine göre; 2014 yazında 4 milyon 750 bin euro karşılığında Eskişehirspor'dan transfer edilen Tarık'a 1.6 milyon euro'luk garanti ücretinin tamamı ödenecek. Geçtiğimiz sezondan 300 bin euro'luk alacağı bulunan Tarık'a ayrıca senet verildi.

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Maç başına 1 milyon TL

Galatasaray'da 4.5 sezonda 42 resmi maça çıkan Tarık, bu sürede 6 milyon 995 bin euro kazandı. Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis!

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Sarı kırmızılı formayla 2950 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, dakikada 14 bin 664 TL gelir elde etti.

Kulübe maliyeti 43 milyon 260 bin TL olan Tarık, maç başına neredeyse 1 milyon TL kazandı.