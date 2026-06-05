Tarihteki tüm Dünya Kupaları: 1930'dan 2026'ya

1930'dan beri Dünya Kupası, her dört yılda bir milyonlarca taraftarı televizyonların başında, stadyumlarda, barlarda ve turnuva maçlarını izleyebilecekleri her türlü mekânda bir araya getiriyor.

Bu coşku sadece ev sahibi ülkeyle sınırlı değil: Katılımcı her ülkede taraftarlar, turnuvanın atmosferini doya doya yaşamak için simgesel mekanlardaki dev ekranların önünde toplanıyor.

Bu makalede GOAL, 1930'dan 2026'ya kadar tüm Dünya Kupası ev sahibi şehirlerini listeliyor.

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1930 DÜNYA KUPASI - URUGUAY

1930 yılında, ilk turnuva Uruguay'da gerçekleşti ve ev sahibi ülke, Montevideo'daki Centenario Stadyumu'nda oynanan finalde Arjantin'i 4-2 yenerek ilk dünya şampiyonu oldu.

1934 DÜNYA KUPASI - İTALYA

İtalya, Uruguay'ın izinden giderek kendi evinde kazandı ve tarihte ikinci kez kupayı kaldırdı. La Nazionale, Angelo Schiavio'nun uzatmalarda attığı golle Çekoslovakya'yı 2-1 mağlup etti.

1938 DÜNYA KUPASI - FRANSA

Azzurri, dört yıl sonra Fransa'da kupayı başarıyla korudu, finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek iki Dünya Kupası kazanan ilk ülke oldu.

1942 VE 1946 DÜNYA KUPASI – DÜZENLENMEDİ

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1942 ve 1946 yıllarında yapılması planlanan turnuvalar düzenlenemedi.

1950 DÜNYA KUPASI – BREZİLYA

Ev sahibi Brezilya, tarihin en unutulmaz sürprizlerinden birini yaşadı; Uruguay, Maracanã'daki finalde 2-1 galip gelerek ikinci şampiyonluğunu kazandı. Bu şok, hâlâ "Maracanazo" olarak anılıyor.

1954 DÜNYA KUPASI – İSVİÇRE

Almanya, Ferenc Puskás'ın Macaristan'ına karşı 2-0 geriden gelerek 3-2 galip gelerek İsviçre topraklarında ilk şampiyonluğunu kazandı.

1958 DÜNYA KUPASI – İSVEÇ

1958'de İsveç'te, tarihte en fazla Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan ülke olan Brezilya, ilk şampiyonluğunu kazandı. La Canarinha, ev sahibi takımı 5-2'lik bir galibiyetle mağlup etti.

1962 DÜNYA KUPASI - ŞİLİ

Dört yıl sonra Şili'de Brezilya, finalde Çekoslovakya'yı yenerek ikinci şampiyonluğunu kazandı. Çekoslovakya ise 1934'teki ikinciliğine bir yenisini daha ekleyerek yine ikinci sırada kaldı.

1966 DÜNYA KUPASI – İNGİLTERE

İngiltere, Wembley Stadyumu'nda uzatmalarda Almanya'yı 4-2 mağlup ederek, kendi evinde kupa kazanan seçkin ülkeler grubuna katıldı.

1970 DÜNYA KUPASI - MEKSİKA

1970 yılında Meksika'da Brezilya, dört turnuvada üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanarak bir kez daha şampiyonluğa ulaştı. Azteca Stadyumu'nda Canarinha, finalde İtalya'yı 4-1 mağlup etti. 1970 kadrosu, hâlâ tarihin en iyi takımlarından biri olarak kabul edilmektedir.

1974 DÜNYA KUPASI - ALMANYA

Ev sahibi Batı Almanya, Münih Olimpiyat Stadyumu'nda Johan Cruyff'un liderliğindeki Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek ikinci şampiyonluğunu kazandı.

1978 DÜNYA KUPASI - ARJANTİN

Dört yıl sonra Arjantin, Almanya'nın izinden gitti: Kendi evinde kupayı kaldırdı ve finalde Hollanda'yı yine eli boş bıraktı (3-1). River Plate'in Monumental Stadyumu, Albiceleste renkleriyle dolup taştı.

1982 DÜNYA KUPASI - İSPANYA

1982'de İspanya, İtalya'nın üçüncü kez kupayı kaldırdığı turnuvaya ev sahipliği yaptı. La Nazionale, Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan finalde Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

1986 DÜNYA KUPASI - MEKSİKA

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Meksika, Diego Armando Maradona ve Arjantin'in başrol oynadığı turnuvaya ev sahipliği yaptı. Arjantin, heyecan verici bir finalde Almanya'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 10 numara final maçında gol atamasa da, genel performansı, özellikle de tarihin en güzel gollerinden birini de içeren İngiltere'ye attığı iki gol, sansasyoneldi.

1990 DÜNYA KUPASI - İTALYA

Dört yıl sonra, Almanya, Roma'daki Stadio Olimpico'da Andreas Brehme'nin tek golüyle 1-0 galip gelerek Arjantin'den intikamını aldı ve üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandı.

1994 DÜNYA KUPASI - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Amerika Birleşik Devletleri ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı ve "futbol"un Amerikan taraftarlar arasında yer edinmesinin temellerini attı. Brezilya, penaltılarda İtalya'yı yenerek dördüncü kez dünya şampiyonu olurken, Roberto Baggio'nun ıskaladığı penaltı, Dünya Kupası tarihine damga vuran bir başka an oldu.

1998 DÜNYA KUPASI - FRANSA

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Zinedine Zidane'ın liderliğindeki Fransa, Stade de France'da Brezilya'yı 3-0 yenerek, kendi evinde oynadığı turnuvada üstün bir performans sergileyerek ilk şampiyonluğunu kazandı.

2002 DÜNYA KUPASI - GÜNEY KORE VE JAPONYA

Ortaklaşa düzenlenen bu turnuva, Asya topraklarında düzenlenen ilk Dünya Kupası oldu. Brezilya, finalde Almanya'yı 2-0 yenerek rekorunu genişleterek beşinci şampiyonluğunu kazandı. Brezilya, final maçına en çok çıkan ülke oldu. 1998 finalinde acı bir deneyim yaşayan Ronaldo, Yokohama Stadyumu'nda attığı iki golle bu acıyı telafi etti.

2006 DÜNYA KUPASI – ALMANYA

Dört yıl sonra Almanya, iki önemli anla damgasını vuran bir turnuvaya ev sahipliği yaptı: İtalya'nın zaferi ve Zinédine Zidane'ın, final maçında Marco Materazzi'ye kafa attığı için oyundan atılmasının ardından milli takımdan vedası. La Nazionale, penaltı atışlarında Les Bleus'u yenerek kupayı dördüncü kez kaldırdı.

2010 DÜNYA KUPASI - GÜNEY AFRİKA

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Güney Afrika, İspanya'nın "total futbol"unun zirveye ulaştığı turnuva oldu. LaRoja, "tiki-taka" oyunuyla tüm rakiplerini ezip geçerek ilk şampiyonluğunu kazandı. Göz kamaştırıcı pas oyunlarının doruk noktası, Johannesburg'daki Soccer City'de oynanan finalde, uzatmalarda Andrés Iniesta'nın Hollanda'ya attığı galibiyet golü oldu.

2014 DÜNYA KUPASI - BREZİLYA

Die Mannschaft finale geri döndü ve Maracanã'da Arjantin'i bir kez daha mağlup ederek, bu kez Mario Götze'nin uzatmalarda attığı golle dördüncü şampiyonluğunu kazandı. O gece sönük bir performans sergileyen Lionel Messi, kupayı kaldırma şansını kaçırdı.

2018 DÜNYA KUPASI - RUSYA

Fransa, finalde Hırvatistan'ı 4-2 yenerek ikinci şampiyonluğunu kazandı. Les Bleus, Hugo Lloris, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Antoine Griezmann ve Kylian Mbappé'nin mükemmel performanslarıyla baştan sona sağlam bir oyun sergiledi. 1998'deki ev sahibi şampiyonluğundan yirmi yıl sonra, Fransızlar yeniden kutlama yapıyordu.

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2022 DÜNYA KUPASI - KATAR

Bu, kuzey yarımkürede sonbaharda düzenlenecek ilk Dünya Kupası olacak. Turnuva 20 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'taki final maçıyla sona erecek. Tüm detayları burada bulabilirsiniz!

2026 DÜNYA KUPASI – MEKSİKA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA

İlk kez üç ülke turnuvaya ev sahipliği yapacak ve 48 takım Amerika kıtasında mücadele edecek, bu da turnuvayı tarihi bir etkinlik haline getirecek.