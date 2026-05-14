"Tarihin en kötü VAR kararı" büyük bir tartışma yarattı

İskoçya'da, son derece heyecanlı İskoç şampiyonluk yarışı doruk noktasına doğru ilerlerken ortalık oldukça karışık. Ancak Çarşamba akşamı, Celtic'e son dakikada bir penaltı verilmeseydi, her şey çoktan bitmiş olabilirdi.

Celtic, Çarşamba akşamı Motherwell karşısında büyük zorluklar yaşadı ve ölümcül bir puan kaybına doğru gidiyor gibi görünüyordu. Ta ki 97. dakikada video hakem devreye girip penaltı kararı verene kadar.

Bu karar, en hafif tabirle şüpheliydi. Cezalandırılan Motherwell savunma oyuncusu, uzak bir taç atışının ardından topu 'normal' bir şekilde kafayla uzaklaştırmış gibi görünüyordu. Ancak VAR, bu hareketi bir el faulü olarak değerlendirdi ve penaltı kararı verdi.

Kelechi Iheanacho penaltıyı gole çevirdi ve böylece, sadece bir maç kalmışken iki takım arasındaki fark bir puana indi. Ve bu son maçta Celtic ile Hearts, Celtic Park'ta karşı karşıya gelecek.

Geç gelen penaltı sayesinde Celtic artık en az üç gol farkla kazanmak zorunda değil, herhangi bir galibiyet yeterli. Hearts ise deplasmanda en az bir puana ihtiyaç duyuyor.

Hearts'ın teknik direktörü Derrek McInnes öfkeli. "Uzatmalarda VAR'ın Celtic lehine bir şeye bakacağını duyduğunuzda, zaten penaltı alacaklarını varsayarsınız," diye Sky Sports'a haykırıyor.

"Bu iğrenç. Herkes bize karşı. Bana göre bu bir penaltı değil. Bu çok kötü ve sanki Celtic'e bir hediye vermişler gibi. Çok şanslıydılar," dedi öfkeli teknik direktör.

Gary Lineker de bu kararı şiddetle eleştiriyor. Eski golcü, X'te şöyle yazıyor: "Bu, şimdiye kadar gördüğüm en kötü VAR kararı olabilir (ve rakipler de az değil)." "Maçın önemi göz önüne alındığında inanılmaz bir durum."