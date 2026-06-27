Tarihin en genç oyuncusu… Yeşil Baş, unutulmaz bir Dünya Kupası mucizesi yarattı

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, grup aşamasının üçüncü ve son turunda Suudi Arabistan Milli Takımı ile girdiği maçı golsüz berabere tamamlayarak, ilk Dünya Kupası katılımında 32'li tura yükselmeyi garantiledi ve 2026 Dünya Kupası tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Yeşil Adalar Milli Takımı, “Yeşiller” karşısında kazandığı puandan yararlanarak toplam puanını 3’e çıkardı ve 7 puanla grubun lideri İspanya’nın ardından 8. Grubu’nda ikinci sırada yer alarak, eşi benzeri görülmemiş bir başarıyla eleme turlarına yükselmeyi garantiledi.

Nüfusu 500 bini geçmeyen bir ülkeyi temsil eden Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde eleme turlarına ulaşan en küçük nüfuslu ülke oldu ve hırs ile iyi organizasyonun, daha deneyimli ve imkanları daha fazla olan takımlar karşısında fark yaratabileceğini kanıtladı.

Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası’na ilk katılımında bu seviyede bir performans sergileyeceğini pek kimse beklemiyordu; ancak takım, grup aşaması boyunca organize bir performans sergiledi ve turnuvada daha fazla deneyime sahip takımları geride bırakarak tarihi bir eleme biletini almayı başardı.

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Yeşil Burun Cumhuriyeti milli takımı, son 32 turunda zorlu bir mücadele bekliyor. Ülkenin futbol tarihindeki en önemli karşılaşma olacak bu maçta, son şampiyon Arjantin ile karşı karşıya gelecek ve bu, bu yılki Dünya Kupası’nın en büyük sürprizlerinden birini yazmaya devam etmek için yeni bir fırsat olacak.

Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası’na katılma başarısı, 2026 Dünya Kupası’nın en ilham verici hikayelerinden biri olarak kabul ediliyor. Küçük bir ülkeden gelen bu milli takım, futbolun nüfus büyüklüğüne veya maddi imkânlara değil, oyuncuların sahada sergilediklerine bağlı olduğunu kanıtlayarak, turnuvanın şu ana kadarki en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.



