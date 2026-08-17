Tarihi üçlemenin yeniden canlandırılması: Rodri neden Barcelona'yı seçti?

Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri, Real Madrid yerine Barcelona'ya transfer olmayı tercih etti ve anlaşma önümüzdeki günlerde resmen tamamlanma yolunda ilerliyor.

Dün pazar günü yayımlanan çok sayıda basın raporu, Barcelona ile Manchester City'nin Rodri'nin Katalan takımına transferi konusunda tam bir anlaşmaya vardığını belirtti.

Resmi "Ballon d'Or" sitesi, bugün pazartesi günü yayımladığı raporda Rodri'nin Barcelona'yı tercih etmesinin nedenlerini ortaya koydu ve Barcelona forması giymenin, oyun tarzını tam anlamıyla sergilemek için ideal bir fırsat olduğunu belirtti.

Sitede ayrıca, Rodri'nin bu mevkide Sergio Busquets'in halefi olarak görüleceği, çünkü ikisinin de savunmada çıpa görevi görme, maçın gidişatını ilk paslardan itibaren okuma ve baskı altında top akışını düzenleme yeteneklerini paylaştığı belirtildi.

On yıldan fazla bir süre önce Sergio Busquets, Xavi Hernandez ve Andres Iniesta'dan oluşan üçlü, topa sahip olma ve tempo konusundaki mutlak ustalıklarıyla Avrupa futbolunu yeniden tanımlamıştı.

Bugün ise Alman teknik direktör Hansi Flick'in yönetiminde Barcelona, Rodri, Pedri ve Dani Olmo'dan oluşan yeni orta saha üçlüsüyle benzer bir dinamik kurmayı hedefliyor.

Şüphesiz, yeni orta saha üçlüsü, Barcelona'nın altın çağındaki Busquets-Xavi-Iniesta üçlüsüyle futbolsal ve fiziksel benzerlikler paylaşıyor.

Bu anlamda Rodri-Pedri-Olmo dizilişi, modern futbolun gerektirdiği temel nitelikleri bir araya getiriyor.

Rodri taktiksel disiplini, fiziksel varlığı ve maçın temposunu geriden kontrol etmeyi getiriyor; Pedri mekânsal zekâyı ve akıcı pasları ekliyor, Dani Olmo ise hatlar arasındaki dikey koşuları sağlıyor.

Bu, tıpkı Xavi, Iniesta ve Busquets'in 2010 yılında yaptığı gibi, İspanya Milli Takımı'nı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyarak etkinliğini çoktan kanıtlamış bir ortaklık.

Bunun yanı sıra Flick'in sistemi, Gavi, Fermin Lopez ve Marc Casado gibi genç oyuncuların akışı sayesinde üst düzey seçeneklerle öne çıkıyor.

Site, Rodri'nin Barcelona'yı seçmesinin nedeninin, kulübün taktik modelinin oyunu anlayış biçimiyle doğal bir uyum içinde olması olduğunu belirtti.

Hem bireysel olarak hem de takımın bir parçası olarak oyunun zirvesine ulaştıktan sonra orta saha oyuncusu, mesleki gelişimine ilham veren takımın liderliğini üstlenmek üzere İspanya La Liga'sına geri dönüyor.

Onun gelişiyle birlikte Flick'in yönettiği Blaugrana, yeni bir başarı çağına başlamak amacıyla bir kez daha eksiksiz bir orta sahaya kavuştu.