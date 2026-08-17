Tarihi transfer: Real Madrid, oyuncusunun Fransa Ligi'ne ayrılışını açıkladı

Real Madrid, bugün pazartesi günü, oyuncusu Jacobo Ortega'nın Fransız ekibi Strasbourg'a transfer olduğunu duyurdu; başkentli kulüp oyuncunun haklarının yüzde 30'unu elinde tutuyor.

AS gazetesi, Real'in 19 yaşındaki Jacobo Ortega'nın 10 milyon euro karşılığında Fransa Ligi'ne gitmesine izin verdiğini belirtti.

Geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid'in en golcü ismi olan oyuncu, 5 sezonluk bir sözleşmeye imza attığı Fransa'ya gidiyor.

Real, açıklamasında "Real Madrid Futbol Kulübü ile Strasbourg Kulübü, oyuncumuz Jacobo Ortega'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Jacobo Ortega, Real Madrid'e 2018 yılında, 12 yaşındayken geldi ve kulüp akademisinde 8 sezon geçirdi.

2025-2026 sezonunda ise gençler takımıyla UEFA Gençlik Ligi şampiyonluğunu kazandı.

AS, "Bu transfer, Real Madrid'in ilk takımla hiç maça çıkmamış bir akademi oyuncusundan elde ettiği en pahalı satış işlemidir; her açıdan tarihi bir transfer" ifadelerini kullandı.

Transfer, ayrıca kulübün Valdebebas'tan yetişen oyunculardan kazandığı paralar konusunda önceki rekorlarını kırmaya devam ettiği bir yaz döneminde geldi; bu, yaklaşık 10 satış işleminin gerçekleştirilmesinin ardından oldu ki bunların en dikkat çekenleri Nico Paz, Gonzalo García ve Víctor Muñoz transferleri.