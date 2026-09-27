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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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Tarihi rakam: İspanya eşsiz bir başarıya imza attı

İspanya - Hırvatistan
İspanya
Hırvatistan
UEFA Nations League A
İngiltere - İspanya
İngiltere
İspanya
Hırvatistan
İngiltere

... Wembley'de İngiltere'yi geçtikten sonra

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde birinci yoldaki serüvenine Wembley Stadyumu'nda İngiltere karşısında aldığı 3-2'lik heyecan verici galibiyetle başlayarak dünyanın en iyi milli takımı konumunu pekiştirdi.

İngiltere, cumartesi akşamı Londra'da UEFA Uluslar Ligi Üçüncü Grup'un ilk hafta maçında İspanya'yı ağırladı. İlk yarıda İngiltere 2-1 öne geçerken, ikinci yarıda İspanya, Oyarzabal ve Baena'nın golleriyle skoru çevirdi.

Mister Chip'in X hesabındaki verilere göre, bu galibiyetin ardından İspanya, FIFA sıralamasında 2002.34 puana ulaşarak mevcut sıralama sisteminin Haziran 2018'de uygulamaya konulmasından bu yana 2000 puan barajını aşan ilk milli takım oldu.


İspanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçını önümüzdeki salı günü kendi sahasında Hırvatistan Milli Takımı'na karşı oynamaya hazırlanıyor. Ardından 3 Ekim'de Çekya ile karşılaşacak.

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