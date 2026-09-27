İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde birinci yoldaki serüvenine Wembley Stadyumu'nda İngiltere karşısında aldığı 3-2'lik heyecan verici galibiyetle başlayarak dünyanın en iyi milli takımı konumunu pekiştirdi.

İngiltere, cumartesi akşamı Londra'da UEFA Uluslar Ligi Üçüncü Grup'un ilk hafta maçında İspanya'yı ağırladı. İlk yarıda İngiltere 2-1 öne geçerken, ikinci yarıda İspanya, Oyarzabal ve Baena'nın golleriyle skoru çevirdi.

Mister Chip'in X hesabındaki verilere göre, bu galibiyetin ardından İspanya, FIFA sıralamasında 2002.34 puana ulaşarak mevcut sıralama sisteminin Haziran 2018'de uygulamaya konulmasından bu yana 2000 puan barajını aşan ilk milli takım oldu.





İspanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçını önümüzdeki salı günü kendi sahasında Hırvatistan Milli Takımı'na karşı oynamaya hazırlanıyor. Ardından 3 Ekim'de Çekya ile karşılaşacak.