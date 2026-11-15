İspanya Milli Takımı, grup aşamasının son turunda sahasında İngiltere'ye yenilmesine rağmen UEFA Uluslar Ligi'nin çeyrek finaline adını yazdırdı. Ancak Riyad Havayolları Metropolitano Stadı'ndaki bu mağlubiyet, İspanya'nın grup serüvenini lider olarak tamamlamasına engel oldu ve bir sonraki turda diğer gruplardan birinin liderini karşısına çıkmaya mecbur bıraktı.

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İspanyol Milli Takımı, teknik direktör Luis de la Fuente yönetiminde, grup müsabakalarını ikinci sırada tamamladı. Lamine Yamal'ın "La Roja"yı maça döndürme girişimlerine rağmen İngilizler karşısındaki geriye düşüşünü telafi edemedi.

Barcelonalı yıldız, geri dönüş çabalarında sahnedeydi. İspanyol Milli Takımı bir penaltı kazandıktan sonra Yamal, farkı azaltan golün yapımına katkı sağladı. Ancak İngiltere Milli Takımı öndeki konumunu korumayı başararak üç puanı topladı ve grup liderliğini güvence altına aldı.

İspanya'nın muhtemel ilk rakibi Fransa

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre, İspanya çeyrek finalde karşılaşabileceği takımlardan birinin kimliğini şimdiden biliyor: Türkiye'yi mağlup ettikten sonra turu garantileyen ve İtalya'nın Belçika karşısında aldığı ve grup sıralamasını değiştiren mağlubiyetten de faydalanan Fransa Milli Takımı.

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İspanyol Milli Takımı'nın önünde iki ihtimal daha var. Bunlardan biri ikinci grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından belirlenecek, son ihtimal ise Portekiz Milli Takımı'nın dördüncü gruptaki durumuna bağlı.

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Hesaplar çemberinde Hollanda ve Portekiz

İspanya, ikinci grubun muhtemel lideri kimliğini öğrenmek için Hollanda-Almanya ile Yunanistan-Sırbistan karşılaşmalarının sonucunu bekliyor. Hollanda Milli Takımı son haftaya sıralamanın lideri olarak giriyor, ancak deplasmanda Almanya karşısında konumunu teyit etmesi gerekiyor.

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Buna karşılık Almanya Milli Takımı tur atlama yarışındaki şansına tutunuyor ve kazanması gerekiyor; ayrıca grubun hesaplarını ve takımların sıralamasını belirlemek için Yunanistan ile Sırbistan arasındaki diğer karşılaşmanın sonucunu bekliyor.

Üçüncü ihtimal ise, hâlâ dördüncü grubunun liderliğini güvence altına alması gereken Portekiz Milli Takımı. Birinciliği garantilemek için Galler karşısında beraberlik elde etmesi ya da Danimarka'nın Norveç karşısında puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

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Böylece İspanya, çeyrek finalde kendini Fransa, Hollanda ya da Portekiz karşısında bulabilir. Rakibinin kimliği ise grup maçlarının tamamlanmasının ve ardından önümüzdeki cuma günü yapılacak kuranın çekilmesinin ardından belli olacak.