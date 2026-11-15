Ronaldinho'nun zamanın ibrelerini geriye döndürmek ve futbol tutkunlarına her dokunuşu bir sanat eserine çevirdiği günleri hatırlatmak için 45 dakikadan fazlasına ihtiyacı olmadı. Resmi maçlardan 11 yılı aşkın bir süre uzak kaldıktan sonra, Brezilyalı sihirbaz İtalyan ekibi Ravenna'nın forması altında yeniden yeşil sahalara döndü ve oyunun tarihindeki en yetenekli futbolculardan birinin dönüşünün keyfini çıkaran taraftarlardan hararetli alkışların yanı sıra bir asist de içeren olağanüstü bir performansla tüm gözleri üzerine çekti.

Reklam

Keyif üretmeye alışmış bir yıldızın sıradan bir dönüşü değildi bu; İtalya sınırlarını aşan bir olaya dönüştü. Maça duyulan ilgi dünyanın dört bir yanına yayıldı ve New York'taki ünlü Times Square meydanına kadar ulaştı; karşılaşma buradaki dev ekranlardan birinde yayınlandı.

Bütün gözler, İtalya Üçüncü Lig'inin on dördüncü haftasında pazar akşamı oynanan Ravenna-Forlì derbisine çevrilmişti. Ancak en dikkat çeken olay, iki takım arasındaki mücadele değil, 2005 yılının Ballon d'Or sahibinin kırk altı yaşında yeniden rekabet atmosferine dönmesiydi.

Karşılaşmanın başlamasından önce Ravenna ilk on birini açıkladı ve Ronaldinho'nun ismi oyuncular arasında yer aldı. Bu sürpriz, Brezilyalı efsaneyi yeniden izlemek için Bruno Benelli Stadı'nı dolduran taraftarları sevindirdi.

Ronaldinho'nun son resmi görünümü, 26 Eylül 2015 tarihinde Brezilya ekibi Fluminense forması altında gerçekleşmişti; ardından sahalardan 11 yılı aşkın bir süre uzak kaldı.

Reklam Reklam

"Opta" ağının istatistiklerine göre dönüşü 11 yıl 50 gün sonra, tam olarak 46 yaş 239 günlükken gerçekleşti; bu istisnai katılım, adını futbol gündeminin ön saflarına geri taşıdı.

Related Topics

Her ne kadar bazıları onun oynayacağının duyurulmasını taraftar çekmek için atılmış bir pazarlama adımı olarak değerlendirmiş olsa da, Ronaldinho fiilen sahaya çıkarak tüm şüphelere son verdi ve istisnai bir karşılamayla ağırlandı.

Brezilyalı yıldız, eski Inter Milan teknik direktörü Andrea Mandorlini'nin tercih ettiği 4-3-3 dizilişi içinde sahte sol kanat mevkisinde görev aldı. Forvetin arkasındaki hücum alanlarında serbestçe hareket etme özgürlüğü verildi ve hatlar arasında oyun kurma becerisinden yararlanıldı.

Reklam

Bir asist ve galibiyet golü: Büyücü hâlâ sahnede

İlk planda Ronaldinho'nun 30 dakika oynaması öngörülüyordu, ancak o ilk yarının sonuna kadar devam etti ve maçın atmosferine girmek için biraz zamana ihtiyaç duymasına rağmen pek çok hatıra barındıran 45 dakikayı tamamladı.

Topa ilk kez ancak altıncı dakikada, bir korner atışını kullanmak için dokundu; ardından yavaş yavaş hücum üçlüsü içinde hareket etmeye ve tehlike yaratmak için uygun alanları aramaya başladı.

Reklam

Ronaldinho'ya büyük savunma görevleri verilmemesi nedeniyle Ravenna bazı savunma sıkıntıları yaşasa da, onun en belirgin katkısı 36. dakikada ortaya çıktı.

Brezilyalı büyücü, golle sonuçlanan atağın kuruluşunda yer aldı; top Donati'ye ulaştı ve Donati ceza sahası dışından sert bir yer vuruşuyla topu Forlì'nin ağlarına gönderdi; böylece Ravenna 1-0 öne geçti.

Reklam

Ronaldinho golü belirgin bir coşkuyla kutladı; takım arkadaşlarının ve taraftarların tepkileri arasında, resmi maçların atmosferine dönmekten keyif aldığını yansıtan bir manzara oluştu.

Oynadığı süre boyunca oyuncu ağırlıklı olarak hatlar arasındaki alanlarda konumlanarak forvetin arkasında oyun kurucu rolünü üstlendi; ayrıca üç korner atışı kullandı. Bunlardan biri, Donati'nin yükselip topu kafayla kaleye yönlendirmesinin ardından neredeyse bir gole daha dönüşüyordu.

Reklam

İlk yarının sonunda Ronaldinho, dönüşünü maçın hesaplarına pek aldırmadan kutlayan ve sanki o anı yıllardır bekleyen taraftarların sıcak alkışları arasında sahadan ayrıldı.

Dida ve Serginho: Yıldızların varlığı kutlamayı katladı

İstisnai atmosfer yalnızca taraftarlarla sınırlı kalmadı; Bruno Benelli Stadı, Ronaldinho'nun Milan ve Brezilya Milli Takımı'ndaki eski takım arkadaşları Dida ve Serginho'nun, dostlarının sahalara dönüşünü izlemek için orada olmasına da tanıklık etti.

Reklam

Dida, maçtan önce "Sky Sport" ağına yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldızın gördüğü karşılamayı övdü ve Ronaldinho'nun yeteneği, kişiliği ve hayata olan tutkusu sayesinde tüm bu takdiri hak ettiğini vurguladı.

Eski Milan kalecisi şunları söyledi: "Atmosfer harika. Bütün bunları hak ediyor çünkü muhteşem bir oyuncuydu ve bizi mutlu etmeyi başarıyordu. Hayata olan tutkusu sayesinde biz takım arkadaşları için de bir ilham kaynağıydı."

Reklam

Dida ayrıca, Neymar'ın Ronaldinho'yu futbol tarihinin en büyük şov oyuncusu olarak nitelendirmesine şu sözlerle yorum yaptı: "Haklı! Ben de tıpkı onun gibi düşünüyorum."

Ronaldinho ise "Sky Italia" kanalına yaptığı açıklamalarda bu deneyimden duyduğu mutluluğu dile getirdi; dakikaların kariyeri boyunca alıştığı gibi hızla geçtiğini vurguladı ve yeniden dönme ihtimalini dışlamadı.

Reklam

Şöyle konuştu: "O kırk beş dakika çok hızlı geçti. Futbolda benim için her zaman böyle oldu. Dönecek miyim? Henüz bilmiyorum. Dönme fikrini dışlamadım; bu, başkana bağlı. Beni ararsa dönerim. Oynamak bana mutluluk veriyor."

Ve ekledi: "O anları soyunma odasında yeniden yaşamak, deneyimi baştan hissetmek harika bir şey. Futbol, hayatımda sahip olduğum en güzel şey."

Reklam

Böylece bu 45 dakika, Ronaldinho'nun İtalya Üçüncü Lig'indeki gelip geçici bir görünümünden ibaret olmadı; adı keyif ve yaratıcılıkla özdeşleşmiş bir oyuncunun dönüşünün kutlaması oldu. Bir asist, tanıdık bir gülümseme ve durup dinlenmeyen taraftar alkışı; hepsi, efsanenin sahalardan uzak kalmasının futbola olan tutkusunu söndürmediğini ve bazı yıldızların yalnızca birkaç dakika görünmesinin, taraftarların belleğindeki yerlerini geri almaları için yettiğini doğrulayan ayrıntılardı.