Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, takımının yeni sezonda ekim ayının ortasına kadar herhangi bir yeni sakatlık yaşamadan ulaşmayı başarmasının ardından, oyuncularının sağlığını ve tam hazır oluşlarını korumaya odaklanıyor. Bu durum, geçen sezondan devam eden uzun süreli sakatlıklardan muzdarip oyuncular hariç tutulduğunda, son on yılda hiç yaşanmamış bir ilk niteliğinde.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Mourinho tüm oyuncularının hazır oluşunu korumayı bu sezonun başlangıcındaki en önemli önceliklerinden biri olarak görüyor. Portekizli teknik adam, dün cuma günü oynanan Villarreal maçı öncesindeki basın toplantısında da bunun altını çizdi ve konuşmayı Kylian Mbappe'nin bisiklete binmesiyle ilgili çıkan tartışmadan oyuncularının fiziksel durumuna yönlendirdi.

Portekizli teknik adam şöyle konuştu: "Bir hikâye mi istiyorsunuz? Tahtaya vuruyorum, çünkü futbol futboldur, ama bir hikâye mi istiyorsunuz? Size anlatayım: Son on yılda Real Madrid'in ekim ayının ortasına tek bir sakat oyuncusu bile olmadan ulaştığı ilk kez oluyor."

Mourinho konuşmasında, geçen sezondan kalma sakatlıklardan hâlâ muzdarip olan üç oyuncuyu hariç tuttu: Ferland Mendy, Eder Militao ve Rodrygo. Buna ek olarak, aylarca süren etkilerin ardından kaval kemiğindeki bir kırığı tedavi etmek için sonunda ameliyat olan Raul Asencio'yu da hariç tuttu.

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Portekizli teknik adam, bu konuya uluslararası ara öncesinde, Elche maçından önceki basın toplantısında da değinmiş ve kulübün sakatlıkları azaltmak için yürüttüğü çalışmanın niteliğini açıklamıştı.

Mourinho şunları söylemişti: "Burada kapsamlı, doğal ve profesyonel bir plan dahilinde çalışıyoruz; bu plan herkes arasında son derece iyi bir iş birliğine dayanıyor. Herkes derken, en önemlileri olan oyuncuları ve spor bilimleri, önleme, kas güçlendirme ve bireysel antrenman alanlarında uzman kişilerden oluşan teknik ekibi kastediyorum. Ayrıca sorunlar ortaya çıkmadan önce belirebilecek küçük işaretlerin de takibi var; bir de bu kapsamlı sistemin içinde çok sayıda görünmeyen işle güçlü bir şekilde yer alan sağlık ekibi."

Söz konusu dört oyuncu hariç, takımın geri kalan 22 oyuncusu, müsabakaların yeniden başlamasıyla birlikte Mourinho için tamamen hazır hale geldi. Bu yılki uzun ve yeni uluslararası ara nedeniyle maç takviminde meydana gelen değişiklik yüzünden, önceki sezonlarla karşılaştırma yapmak ise zor.

Bu nedenle, geçmiş sezonlarla yapılan karşılaştırma, ekim ayındaki uluslararası aradan önceki son İspanya Ligi haftasına dayanıyor; o dönemde Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftası çoktan oynanmış oluyordu.

Son on yılın gözden geçirilmesi, Real Madrid'in yaşadığı bir dizi sorunu ve sakatlığı ortaya koyuyor. Bazı sezonlarda oyuncularının çeşitli sakatlıklar nedeniyle kaçırdığı toplam maç sayısı 60 maça kadar ulaştı.

2026-2027 sezonu

Rodrygo, Ferland Mendy ve Eder Militao, geçen sezon yaşadıkları sakatlıkların devam etmesi nedeniyle bu sezon ilk maçlarına şu ana kadar çıkamadı. Brezilyalı savunmacının, Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Celta Vigo, PSV Eindhoven ve Alaves ile üst üste üç maç oynayacağı kasım ayındaki uluslararası aradan sonra dönmesi bekleniyor.

Thiago ve Endrick de yeni sezona hazırlık döneminde yaşadıkları küçük sorunlar nedeniyle ilk maçları kaçırdı. Aurelien Tchouameni ise Dünya Kupası'ndan beri çektiği fiziksel sorunlar nedeniyle, takımın sezondaki beşinci maçına, yani Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına kadar forma giyemedi.

Raul Asencio, birkaç aydır durumunu etkileyen sağ bacağındaki bir stres kırığını tedavi etmek için ameliyat olmak zorunda kaldı. Böylece, bu sezon başladıktan sonra yaşadığı bir sakatlık nedeniyle hiçbir oyuncu herhangi bir maçı kaçırmadı.

Müsabakaların yeniden başlaması için Mourinho'nun hazır listesinden eksik olanlar yalnızca akademi oyuncusu Raul Asencio ile Rodrygo, Ferland Mendy ve Eder Militao ile sınırlı; hepsi de geçen sezondan devam eden sakatlıklardan muzdarip.

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2025-2026 sezonu

Sezona Ferland Mendy, Endrick ve Bellingham olmadan başlandı; zira Fransız oyuncu, sağ uyluğundaki rektus femoris kasının proksimal tendonunda yaşadığı yırtık nedeniyle altı ay sahalardan uzak kaldı.

Brezilyalı forvet ise arka adale sakatlığı nedeniyle dört ay sahalardan uzak kaldı. İngiliz oyuncu ise, yaklaşık iki yıl önce omzunda yaşadığı çıkıktan beri çektiği ağrılardan kurtulmak için Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından omuzdan ameliyat olmaya karar verdi.

Sezon, bir önceki sezona benzer bir şekilde başladı; Eduardo Camavinga bir ay sahalardan uzak kalmasına yol açan bir burkulma yaşarken, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold ve Dani Carvajal de çeşitli kas sakatlıkları yaşadı. Sezona sakat başlayan üç oyuncu hariç tutulduğunda, ilk on maçta toplam eksiklik sayısı 18 maça ulaştı.

Ekim ayındaki aradan önceki son maçta, Villarreal karşısında Xabi Alonso; Carvajal, Trent Alexander-Arnold ve Rüdiger'e aynı sezon yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle güvenemedi. Mendy ise bir önceki sezondan beri çektiği sakatlık nedeniyle yoktu.

Aradan dönüşün ardından Dean Huijsen ve Dani Ceballos, her birini ikişer maç sahalardan uzak tutan küçük kas sorunları nedeniyle sakatlar listesine katıldı.

2024-2025 sezonu

Eduardo Camavinga, müsabakaların başlamasından önceki son antrenmanda sakatlandı; UEFA Süper Kupa maçından bir gün önceki antrenmanda sol dizinin iç yan bağında burkulma yaşadı.

Bunun ardından sakatlıklar peş peşe geldi; Jude Bellingham, Jesus Vallejo, Dani Ceballos, Aurelien Tchouameni, Brahim Diaz, Dani Carvajal, Kylian Mbappe ve Thibaut Courtois sağlık merkezine uğradı.

Bu oyuncuların takımın ilk on resmi maçında kaçırdığı toplam maç sayısı 32 maça ulaştı. Mendy, Militao ve Rodrygo da birtakım fiziksel sorunlar yaşadı, ancak hiçbir maçı kaçırmadı.

Carlo Ancelotti, aradan önceki son maça, yani Villarreal karşısındaki maça, Courtois, David Alaba ve Brahim Diaz olmadan ulaştı. O maçta Carvajal, Yeremy Pino ile girdiği başarısız bir müdahale sırasında sağ dizinden ciddi bir sakatlık yaşadı.

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2023-2024 sezonu

Dani Ceballos, yeni sezona hazırlık döneminin dördüncü gününde Valdebebas'taki antrenmanlar sırasında sakatlandı. Arda Güler ve Ferland Mendy ise takımın ABD turnesinden erken ayrılmak zorunda kaldı.

İkisi de yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı. Müsabakaların ilk haftası ise takımı vuran bir dizi ağır sakatlığa sahne oldu. İspanya Ligi'nin başlamasından iki gün önce Thibaut Courtois sol dizinin ön çapraz bağında yırtık yaşadı; ardından aynı sakatlık, San Mames'teki açılış maçının ikinci yarısının başlamasıyla birlikte Eder Militao'da tekrarlandı.

Böylece Ancelotti, savunma sisteminin iki temel oyuncusunu ilkbahar mevsimine kadar kaybetti. Vinicius Junior, sağ uyluk arka adalesindeki bir sakatlık nedeniyle dört maç, Carvajal ise sağ bacağındaki ağrılar nedeniyle iki maç sahalardan uzak kaldı.

Ayrıca Arda Güler, sakatlığında yeni bir aksilik yaşadı; aksilik daha sonra bir kez daha tekrarlanacaktı. David Alaba ise sağ uyluk addüktör kaslarında bir sorun yaşadı. Oyuncuların sakatlıklar nedeniyle kaçırdığı toplam maç sayısı, ilk 11 karşılaşmada 52 maça ulaştı. Ancelotti, aradan önceki son maça Courtois, Militao, Alaba ve Arda Güler olmadan çıktı. Alaba, uluslararası aranın ardından geri dönerken, Ceballos eksikler listesine katıldı.

2022-2023 sezonu

Ayak bileğindeki küçük bir burkulma, Dani Carvajal'ın hazırlık dönemini altı gün aksattı. Alvaro Odriozola baldır kasındaki ağrılar nedeniyle Süper Kupa maçını kaçırırken, Rodrygo sağ uyluğundaki zorlanma nedeniyle İspanya Ligi'nin ilk iki haftasında forma giyemedi.

Bu oyuncuların, Carvajal, Militao, Jesus Vallejo, Nacho Fernandez, Toni Kroos, Lucas Vazquez ve Karim Benzema'nın yaşadığı küçük fiziksel sorunlarla birlikte kaçırdığı toplam maç sayısı, ilk dokuz resmi karşılaşmada 21 maça ulaştı.

O sezon da, Katar'daki Dünya Kupası'nın başlamasından önce, mevcut döneme benzer bir zamanlamada uzun bir uluslararası araya sahne oldu. Thibaut Courtois, Luka Modric ve Lucas Vazquez, uluslararası aradan sonraki ilk maçta, Real Madrid ile Osasuna'yı karşı karşıya getiren maçta sakatlık nedeniyle yoktu.

2021-2022 sezonu

O sezon büyük bir sakatlık dalgasına sahne oldu. Korona salgını, Karim Benzema, David Alaba ve Alvaro Odriozola'nın hazırlık dönemini etkiledi, ancak onları herhangi bir maça çıkmaktan alıkoymadı.

Sezon başlamadan önce Toni Kroos, kasık bölgesinde iki ay sahalardan uzak kalmasına yol açan bir sakatlık yaşadı. Dani Ceballos ise bağlardan birinde yırtık yaşadı ve dört aydan fazla sahalardan uzak kaldı.

Ekim ayındaki aradan önceki son maçta Ancelotti; Marcelo, Ferland Mendy, Ceballos, Isco, Marco Asensio, Gareth Bale ve Mariano Diaz'a güvenemedi.

Andriy Lunin, David Alaba, Luka Modric ve Luka Jovic de müsabakaların yaklaşık ilk bir buçuk ayında farklı dönemlerde sahalardan uzak kaldı. Oyuncuların sakatlıklar nedeniyle kaçırdığı toplam maç sayısı, on karşılaşmada 60 maça ulaştı.

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2020-2021 sezonu

Korona salgını sırasında oynanan sezon bir uluslararası arayla başladı; bu nedenle Real Madrid, ikinci aradan önce yalnızca dört maç oynadı. Maç sayısının azlığına rağmen, Dani Carvajal, Eder Militao, Marcelo, Odriozola, Toni Kroos, Isco, Eden Hazard, Marco Asensio ve Lucas Vazquez'in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplam eksiklik sayısı 16 maça ulaştı.

Mariano Diaz da bademcik ameliyatı olması nedeniyle sahalardan uzak kaldı ve forma giymeye uygun değildi. Zinedine Zidane, aradan önceki maçta altı, uluslararası aradan dönüşün ardından oynanan maçta ise dört eksikle baş etmek zorunda kaldı. 2019-2020 sezonu Marco Asensio, sezona hazırlık döneminde en ağır sakatlığını yaşadı; Arsenal'e karşı oynanan bir hazırlık maçında ön çapraz bağ ve dış menisküs yırtığı yaşadı.

Aradan önceki son maçta Zidane; Thibaut Courtois, Nacho Fernandez, Ferland Mendy, Marcelo ve Asensio'nun kendisine güvenemedi.

Fede Valverde, Luka Modric, Isco, James Rodriguez, Eden Hazard, Rodrygo, Brahim Diaz ve Mariano Diaz da ilk on resmi maçta sağlık merkezine uğradı.

Oyuncuların sakatlıklar nedeniyle kaçırdığı toplam maç sayısı, on karşılaşmada 45 maça ulaştı.

2018-2019 sezonu

Marcelo, Dani Carvajal ve Isco, Alaves karşısında alınan yenilgi maçında yoktu; o dönemde Julen Lopetegui yönetimindeki Real Madrid sert bir düşüş dönemi yaşıyordu.

Baskılı teknik adam, sezon başındaki bir dizi maçta da Jesus Vallejo'ya güvenemedi. Bu sezon, başlangıcında sakatlıklardan en az etkilenen son sezonlardan biriydi; toplam eksiklik sayısı ilk 11 karşılaşmada yalnızca 12 maçta kaldı.

2017-2018 sezonu

Keylor Navas, Dani Carvajal, Theo Hernandez, Marcelo, Mateo Kovacic, Gareth Bale ve Karim Benzema, ikinci uluslararası aradan önceki maçta, Espanyol karşısında alınan galibiyette yoktu.

Mevcut sezonun aksine, Zinedine Zidane'ın takımı o sezonun başında çok sayıda sakatlık yaşadı; toplam eksiklik sayısı ilk on karşılaşmada 32 maça ulaştı.

Marco Asensio, Toni Kroos ve Raphael Varane de sezonun ilk aşamalarında sakatlık yaşadı. 2016-2017 sezonu Marcelo, Casemiro ve Luka Modric, Santiago Bernabeu'da Eibar ile oynanan ve 1-1 biten maçta yoktu.

Daha öncesinde ise Keylor Navas, Pepe, Marcelo, Isco, Gareth Bale ve Karim Benzema bir veya daha fazla maçta yer almadı ve toplam eksiklik sayısı ilk on resmi karşılaşmada 23 maça ulaştı.



