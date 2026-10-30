Amerikan Futbol Ligi (MLS), 2027 yılı itibarıyla müsabaka sistemini değiştirdiğini resmen açıklamasının ardından tarihinde yeni bir aşamaya hazırlanıyor. Lig, sezonu tek bir takvim yılı içinde düzenlemekten vazgeçerek büyük Avrupa liglerinde kullanılan takvimi benimseyecek. Bu adım, Amerikan müsabakalarını küresel futbol pazarıyla uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

1996 yılında başlamasından bu yana Amerikan Ligi, sezonlarını şubat ile aralık ayları arasında düzenlemeye alışmıştı; ancak yeni sistem Temmuz 2027'de başlayacak ve ilk sezon Mayıs 2028'e kadar uzayacak. Böylece bu sezon, müsabaka ligi resmi internet sitesine göre, müsabakanın tarihinde iki takvim yılına yayılan ilk sezon olacak.

Düzenleme, Avrupa liglerinde olduğu gibi, sezonun sona ermesinin ardından haziran ayı boyunca oyuncular ve teknik ekipler için bir yaz tatili dönemi sağlayacak. Ayrıca Avrupa'daki transfer pazarının ana tarihleriyle eş zamanlı olarak, yaz ve kış olmak üzere iki transfer dönemi benimsenecek.

Bu değişikliğin, Lionel Messi, Antoine Griezmann ve Robert Lewandowski gibi yıldızlara, Avrupa'da alışkın oldukları futbol sistemiyle daha uyumlu bir deneyim sunması bekleniyor.

Gelecek maçlar NER ABD 1 19:00 MIA

Müsabakaların kesintiye uğramasını önlemek için geçiş sezonu

Yeni sisteme tamamen geçmeden önce Amerikan Ligi, 2026 sezonunun sonu ile temmuzda başlayacak yeni dönemin arasında müsabakanın uzun süre kesintiye uğramasını önlemek amacıyla, Şubat-Mayıs 2027 döneminde kısa bir geçiş sezonu düzenlemeye karar verdi.

Açıklanan sisteme göre geçiş sezonu müsabakaları 19 Şubat 2027'de başlayacak ve otuz takımın katılımıyla 8 Mayıs'a kadar sürecek. Takımlar iki gruba ayrılacak ve eleme turlarına yükselen takımların bu aşamaya geçmesinden önce her takım 7'si kendi sahasında 7'si deplasmanda olmak üzere 14 maç oynayacak.

Şampiyonluğu belirlemek için yeni sistem

Her grupta ilk sekiz sırayı alan takımlar, mayıs ayı boyunca eleme usulüne göre oynanacak eleme turlarına yükselecek; maç tarihleri ise daha sonra belirlenecek.

Final maçının, 31 Mayıs 2027'ye denk gelen "Memorial Day" hafta sonu tatilinde oynanması planlanıyor. Bu maç, aynı yılın temmuz ayında Avrupa takvimine göre düzenlenecek ilk tam sezonun başlamasından önce geçiş sezonunun kapanış durağı olacak.

Karar, Amerikan Ligi'nin kimliğinde ve müsabaka programında tarihi bir dönüşümü temsil ediyor. Ayrıca gerek maç tarihleri gerekse transfer dönemleri açısından ligin küresel futbol sistemiyle bağını güçlendirme yönündeki bir eğilimi de yansıtıyor.