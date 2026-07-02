Tarihi bir veda… Džeko, Ronaldo’dan önce Dünya Kupası’nda özel bir başarıya imza attı

Deneyimli Bosnalı futbolcu Edin Džeko, 32'li turda ABD ile oynanan maçın ardından 2026 Dünya Kupası'na özel bir başarıya imza atarak veda etti.

Bosna-Hersek milli takımı, bu sabah Perşembe günü ev sahibi takıma karşı 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Ancak Džeko, bugünkü maçta Avrupa milli takımının ilk 11'inde yer alarak tarihi bir rekor kırdı; sakatlık nedeniyle oyundan çıkana kadar 51 dakika sahada kaldı.

"Opta" ağının istatistiklerine göre, Džeko, Dünya Kupası'nda eleme maçında forma giyen 40 yaş ve üzeri ilk oyuncu (kaleciler hariç) oldu.

Bosnalı yıldız, maça 40 yaş 106 gün olarak çıktı.

Ancak Džeko bu rekoru uzun süre elinde tutamayacak; zira 41 yaşındaki Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo ve 40 yaşındaki Hırvatistan milli takımının yıldızı Luka Modrić, yarın Cuma sabahı erken saatlerde iki takımın karşılaşacağı son 32 turu maçında forma giyerlerse, bu rekoru birkaç saat içinde eşitleyebilirler.