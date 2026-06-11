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FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

Çeviri:

Tarihi bir ilk... Meksika, 96 yıl sonra iki rekoru kırdı

Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika
Dünya Kupası
J. Quinones
Meksika
Güney Afrika

Meksika kampanyasına olağanüstü bir başarıyla başladı

Meksika milli takımı, bugün Perşembe günü, tarihi bir ilke imza attı ve 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında, efsanevi Azteca Stadyumu'nda Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

Meksika, Dünya Kupası açılış maçında tarihinde ilk kez öne geçti, ancak bu, Meksika'nın Dünya Kupası açılış maçına yedinci kez çıkışıydı.

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Meksika, maçın 9. dakikasında Suudi Arabistan'ın Al-Qadisiyah takımının yıldızı Julian Quionnes'in attığı golle öne geçti. 67. dakikada ise Raul Jimenez ikinci golü atarak maçı bitirdi ve "El Tricolor" Dünya Kupası açılış maçları tarihinde ilk kez galibiyet elde etti.

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Çek Cumhuriyeti
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Güney Afrika
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Dünya Kupası
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Meksika
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Güney Kore
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Meksika'nın Dünya Kupası tarihindeki açılış maçları şu şekildedir:

1930: Fransa 4-1 Meksika (Dünya Kupası tarihindeki ilk maç)

1950: Brezilya 4-0 Meksika

1954: Brezilya 5-0 Meksika (açılış maçlarından biri)

1958: İsveç 3-0 Meksika

1962: Brezilya 2-0 Meksika (açılış maçlarından biri)

1970: Meksika 0-0 Sovyetler Birliği

2010: Güney Afrika 1-1 Meksika

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