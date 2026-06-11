Tarihi bir ilk... Meksika, 96 yıl sonra iki rekoru kırdı

Meksika milli takımı, bugün Perşembe günü, tarihi bir ilke imza attı ve 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında, efsanevi Azteca Stadyumu'nda Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

Meksika, Dünya Kupası açılış maçında tarihinde ilk kez öne geçti, ancak bu, Meksika'nın Dünya Kupası açılış maçına yedinci kez çıkışıydı.

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Meksika, maçın 9. dakikasında Suudi Arabistan'ın Al-Qadisiyah takımının yıldızı Julian Quionnes'in attığı golle öne geçti. 67. dakikada ise Raul Jimenez ikinci golü atarak maçı bitirdi ve "El Tricolor" Dünya Kupası açılış maçları tarihinde ilk kez galibiyet elde etti.

Meksika'nın Dünya Kupası tarihindeki açılış maçları şu şekildedir:

1930: Fransa 4-1 Meksika (Dünya Kupası tarihindeki ilk maç)

1950: Brezilya 4-0 Meksika

1954: Brezilya 5-0 Meksika (açılış maçlarından biri)

1958: İsveç 3-0 Meksika

1962: Brezilya 2-0 Meksika (açılış maçlarından biri)

1970: Meksika 0-0 Sovyetler Birliği

2010: Güney Afrika 1-1 Meksika